  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yüzeylerdeki virüs ve bakterilere karşı "iyonik nano gümüş" içerikli sıvı geliştirildi
Aktüel

Yüzeylerdeki virüs ve bakterilere karşı "iyonik nano gümüş" içerikli sıvı geliştirildi

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç: - "Geliştirdiğimiz çözelti, yüzeyde bir film tabaka oluşturuyor. Bu tabaka çevreye yayılan mantar, bakteri, virüsün tutunmasını engelliyor" - "Kullan at maskelere sıkıldığında da dışarıdan gelecek virüslerin, bakterilerin, mantarların ağza ve buruna ulaşmasını engelliyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:28:10 -
Yüzeylerdeki virüs ve bakterilere karşı "iyonik nano gümüş" içerikli sıvı geliştirildi

ANTALYA (AA) - Antalya Teknokent'te faaliyet gösteren Nanoen Araştırma ve Geliştirme ekibi, yüzeylerdeki virüs, bakteri ve mantarlara karşı içeriğinde iyonik nano gümüş bulunan sıvı geliştirdi.

Teknokent'te 2006'dan bu yana antimikrobiyal projeler üzerinde çalışan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç, Doç. Dr. Esin Akarsu, Doç. Dr. Murat Akarsu, öğretim görevlisi Dr. Ömer Kesmez ile lisansüstü öğrencileri Eylül Odabaş, Tuğçe Kuruca, Gizem Sivri ve Başak Aslıhan Bağcı'dan oluşan ekip, yüzeylerdeki virüs ve bakterilere karşı sıvı geliştirmek için çalışma yaptı.

Çalışmaların detaylarını AA muhabirine anlatan Arpaç, piyasada satılan antimikrobiyal özelliği bulunan sıvı ürünleri incelediklerini, daha etkin ve kalıcı koruma sağlayacak "Nanodis" adlı bir sıvı geliştirdiklerini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi kliniğinde ürünü test ettiklerini aktaran Arpaç, sıvının bakteri, mantar ve virüse karşı yüzde 99,99 koruma sağlandığını belirlediklerini kaydetti.

Ürettikleri ürünün mevcut ürünlerden farklı olduğunu savunan Arpaç, "Ürünümüz iyonik nano gümüş içeriyor. İyonik gümüşle yüzeye gelen virüs, bakteri, mantar varsa onu yok ediyoruz. Geliştirdiğimiz çözelti, yüzeyde bir film tabaka oluşturuyor. Bu tabaka çevreye yayılan mantar, bakteri, virüsün tutunmasını engelliyor. Tutunması zor, tutunsa da yok edecek ajanımız iyonik gümüş." diye konuştu.

Sıvının bilgisayarlarda, cep telefonlarında, maskelerde kullanılabildiğini anlatan Arpaç, ürün sıkıldığında 7 güne kadar etkin koruma sağladığını söyledi.

"Kullan at maskelere sıkıldığında da dışarıdan gelecek virüslerin, bakterilerin, mantarların ağza ve buruna ulaşmasını engelliyor." diyen Arpaç, kullan at maskelerin günlük değiştirilmesini önerdi.

Kendilerinin sadece ürünü geliştirdiklerine dikkati çeken Arpaç, "Seri üretime yakın zamanda başlanacak, özel bir şirket bunun pazarlamasını yapacak. Sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya satışı gerçekleştirilecek." dedi.

Arpaç, ürün için patent alındığını sözlerine ekledi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Japonya'dan bölgede dengeleri değiştirecek hamle
Dünya

Japonya'dan bölgede dengeleri değiştirecek hamle

ABD, Japonya Hükümetine RAM Blok 2 Taktik Füzeleri ve ilgili teçhizatın tahmini 55.311 milyon dolarlık muhtemel bir Yabancı Askeri Satışını ..
Komşusunun eşinden çocuk yapan adama meydan dayağı!
Gündem

Komşusunun eşinden çocuk yapan adama meydan dayağı!

Bir televizyon programıyla gündem olan Esra Karakuş'un eşini aldattığı komşusu Cengiz Koraltan, Aydın’da bir grup tarafından tekme tokat döv..
Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu
Gündem

Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu

Azerbaycan ordusunun etkin operasyonları sonucu ağır yara alan ve stratejik noktaları tek tek kaybeden işgalci Ermenistan'ın S-300 füze sist..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay