Yüzdeki ölü derilerden kurtulmak için etkili maskeler! Cilt kurumasına, çatlamasına engel oluyor

Cildin yaşlanması ve kendini yenileme sürecinin yavaşlaması; ciltte ölü hücre birikimine yol açarken; cilt bakımının yetersiz ve özensiz yapılması da ölü deri oluşumuna yol açabiliyor.

Bu ölü deriden kurtulabilmenin, cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlayabilmenin yolu ise cilde düzenli bir şekilde peeling yapmaktan, cildi nemlendirmeyi unutmamaktan ve cilt bakımını kapsamlı bir şekilde yapmaktan geçiyor.

Bu yazımızda kısaca doğal peeling etkisi gösteren, yüzdeki ölü derilerden kurtulmak için etkili maskelerden bahsetmeye, sizleri aydınlatmaya çalışacağız.

İşte, kısa sürede etkisini göstermeye başlayan, hepsi birbirinden etkili cildi soyan maske tarifleri:

Yüzdeki Ölü Deri Nasıl Atılır

Yüzdeki ve ciltteki ölü deri atan cildi canlandıran etkili maske tariflerini sizinle paylaşmak istiyorum.

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Zeytinyağı maskesi

Ciltte kan akışını hızlandırıp, cildin yenilenmesini kolaylaştıran zeytinyağı maskesi; cildin en üst katmanında biriken kir, toz ve yağı adeta ciltten uzaklaştırıyor.

Cildi temizleyerek, pırıl pırıl yapan zeytinyağı maskesi; yepyeni ve sağlıklı cilt hücrelerinin oluşumuna da öncülük ediyor.

Bir miktar hakiki zeytinyağı ile karıştırılan toz şeker ise cilt gözeneklerini temizleyerek, siyah noktaları yok ediyor.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı saf hakiki zeytinyağı

1 yemek kaşığı dolusu toz şeker

Hazırlanışı ve Uygulanışı:

Minik bir cam kase içerisinde zeytinyağı ve toz şekeri güzelce homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Karışımı daha önceden bol su ile temizlediğiniz, makyajdan arındırdığınız temiz cildinize, göz çevrenizle temas etmeyecek şekilde yedirerek ince bir tabaka halinde sürün.

20 dakika boyunca maskenin cildiniz tarafından iyice emilmesini ve cildin alt katmanlarına işlemesini bekleyin.

Bekleme süresi dolduğunda cildinizi bol ılık suyla yıkayın.

Zeytinyağı ve toz şeker maskesini haftada iki üç sefer cildinize uygulayın.

Süt ve Toz Şeker Maskesi

Yüz derisinin temizlenmesi için oldukça etkili olan bir diğer maske olan süt ve toz şeker maskesi; içerisindeki süt ile gözenekleri temizliyor ve cildi sıkılaştırıyor.

Maskedeki zeytinyağı ise cildi nemlendiriyor ve besliyor.

Maske; aynı zamanda içerisinde bulunan limon suyu ile cildi parlatarak, gençleştiriyor.

Hem cildinizi parlatmak hem de yüzünüzü derinlemesine temizlemek adına bu maskeyi cilt bakım rutininize ilave edebilirsiniz.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı dolusu ılık süt

1 yemek kaşığı dolusu hakiki saf zeytinyağı

½ adet taze limonun suyu

1 tatlı kaşığı dolusu toz şeker

Hazırlanışı ve Uygulanışı:

Yukarıda sıraladığımız tüm malzemeleri cam bir kasede güzelce karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı göz çevreniz dışında tüm yüzünüze, özellikle cildinizdeki siyah noktaların üzerine dairesel hareketlerle masaj yaparak sürün.

20 dakika maskenin cildinizde kurumasını bekleyin.

Süre dolduğunda cildinizi bol suyla durulayın.

Mercimek ve Kil Maskesi

İçerisinde cilt sağlığı açısından oldukça önemli olan A, C B12 ve D vitaminleri içeren mercimek, bol lifli yapısı ile cildi nemlendiriyor, cildi soyuyor.

Antioksidan etkisi sayesinde cildi yenileyerek, kırışıklıklarla mücadele ediyor.

Cildin rengini düzenleyen ve yağı emen kil ise ölü deriyi arındırıyor.

Özellikle karma ve yağlı bir cilde sahip olan kişilerin denemeleri gereken mercimek ve kil maskesi ile cildinizi gözeneklerinizi tıkayan yağ ve kirden temizleyebilir, cildinizde akne ve sivilce oluşumunu en aza indirgeyebilirsiniz.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kil

1 yemek kaşığı mercimek

1 yemek kaşığı nemlendirici krem

1 yemek kaşığı pirinç

Hazırlanışı ve Uygulanışı:

Mercimeği ve pirinci rondodan geçirin.

Karışıma kili ve nemlendirici kremi de ekleyin.

Tüm malzemeleri son bir kez hafif macunumsu bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

20 dakika maskeyi cildinizde kuruması için bekletin.

Süre dolduğunda cildinizi bol suyla durulayın.

Yüzdeki deriyi soymak için deneyebileceğiniz en güçlü maskelerden olan kahve telvesi; cildi temizliyor, kırışıklıkların görünümünü iyileştiriyor, cildi soyarak, yeniliyor.

Maskede yer alan zeytinyağı ise bu süreçte cildi nemlendirerek, cildin tahriş olmasına engel oluyor.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı dolusu hakiki zeytinyağı

1 yemek kaşığı dolusu kahve telvesi

Hazırlanışı ve Uygulanışı:

Zeytinyağı ve kahve telvesini cam bir kasede tahta kaşıkla karıştırın.

Karışımı göz çevrenize değdirmeden yüzünüze yedirerek sürün.

20 dakika bekleyin ve yüzünüzü bol suyla durulayın.

Maskeyi haftada birkaç sefer cildinize uygulayın.

Havuç maskesi

Göz sağlığının korunmasında büyük bir rolü bulunan havuç; cilde uygulandığında akne ve sivilceleri azaltıyor, siyah noktaları yok ediyor.

Güneş lekelerinden korunmak ve leke tedavisi amacıyla da kullanılabilen havuç maskesi; cildi güzelleştirip, cildin ışıldamasını sağlıyor.

Malzemeler:

1 adet orta boy havuç

1 yemek kaşığı yüz kremi

Hazırlanışı ve Uygulanışı:

Havucu meyve sıkacağından ya da blenderden geçirin.

Elde ettiğiniz havucun suyunu günlük cilt bakım nemlendiriciniz ile tahta bir kaşık kullanarak karıştırın.

Karışımı yüzünüze, dekolte bölgenize, boynunuza ve cildinizdeki siyah noktalara yedirerek sürün.

20 dakika bekledikten sonra cildinizi bol suyla durulayın.

Maskeyi banyo esnasında cildinize uygulayarak, maskeden maksimum verim elde edebilirsiniz.

Limon ve Gül Suyu Maskesi

Asidik yapısı sayesinde sivilce ve aknelere nüfus ederek, iltihabı kurutan limon suyu, gözenekleri derinlemesine temizlerken, maskedeki gül suyu, günlük hayatınızda da gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz en başarılı toniklerden biri olarak genişleyen gözenekleri sıkılaştırıyor.

Cildinizi yenilemek ve gözeneklerinizi sıkılaştırmak için cildi soyan limon ve gül suyu maskesine bir şans verebilirsiniz.

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 tatlı kaşığı gül suyu

Hazırlanışı ve Uygulanışı:

Limon suyunu ve gül suyunu güzelce karıştırın

Boyun bölgeniz dahil tüm yüzünüze yedirerek sürün.

20 dakika bekledikten sonra cildinizi bol suyla durulayın.

Bacaktaki ve ayaktaki ölü deriyi temizlemek adına da bu maskeyi kullanabilirsiniz.

Şems Aslan Cilt Soyan Maske

Cilt uzmanı Şems Aslan’ın tüm kadınlara önerdiği peeling tarifi ile sizler de cildinizi temizleyebilir, cildinizin sağlıklı ve canlı olmasını sağlayabilirsiniz.

Malzemeler:

1 kahve fincanı pamuk yağı

1 kahve fincanı tuz

1 su bardağı haşlanmış fasülye

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Hazırlanışı ve Uygulanışı:

İlk olarak haşlanmış fasulyeyi çatalla ezin ve temiz cildinize sürün.

20 dakika sonra fasulyeyi bol suyla cildinizden arındırın.

İkinci aşamada diğer malzemeleri cam bir kasede güzelce karıştırın.

Karışımı yüzünüze yedirerek ve masaj yaparak sürün.

15 dakika daha bekleyin ve cildinizi bol suyla durulayın.

Karbonat maskesi

Diş ve cildi beyazlatmak için kullanılan karbonat; yalnızca cildi beyazlatmakla kalmıyor, yağlı ve karma ciltlerde peeling etkisi gösteriyor.

Lakin aşırı hassas ve alerjik ciltlerin karbonat maskesini iki haftada bir seferden daha fazla kullanmamaları gerekiyor.

Aksi halde karbonat, aşırı ciltlerde tahriş, kızarıklık ve pullanmaya yol açabiliyor.

Malzemeler:

2 çay kaşığı karbonat

Birkaç damla taze sıkılmış limon suyu

1 çay kaşığı hakiki saf zeytinyağı

Hazırlanışı ve Uygulanışı:

Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Karışımı tüm yüzünüze yedirerek sürün.

10 dakika bekleyin ve cildinizi bol suyla durulayın.