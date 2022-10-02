Yüzde yüz kasap köfte tarifi nasıl yapılır? Kasap köfte tarifi püf noktaları

Yüzde yüz kasap köfte tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarım kilo dana kıyma (köftelik)

Küçük çay bardaklarından 1 parmak eksik galeta unu (ince olarak ekmek kırıntısı fakat kuru olmalı)

1 adet orta boy soğan

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı soğuk su

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yüzde Yüz Kasap Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?

Yoğurma kabına en az iki kere çekilmiş kıymayı alıyoruz.

Soğanı rendeliyoruz veya doğrayıcıdan geçiriyoruz. Ve avuç içine alıp suyunu sıkıyoruz (soğanı kullanıyoruz suyunu atıyoruz) ve soğanı kıymanın üzerine ekliyoruz.

Galeta unu, baharatlar, tuz, karbonat, zeytinyağı ve suyu da ekleyip yoğuruyoruz.

Yoğurma işlemi en az 15 dk. Sürmeli.

Elimizi arada bir ıslatıp İstediğimiz şekli verip buz dolabında en az 2 saat dinlendiriyoruz.

İster mangalda, ister tavada, ister fırında kızartabiliriz.

Enfes içi sulu yumuşacık kasap köftelerimiz hazır.

Kasap köfte tarifi püf noktaları

Köfte yapmanın en önemli noktası seçtiğiniz etin iyi bir yerden alınması ve dikkat edilerek seçilmesi gerekir. Örneğin yağsız kıyma tavada çabuk toparlanacağı için lezzetli olmayacaktır. Mutlaka kıymanızın orta yağlı olmasına dikkat edin. Eğer seviyorsanız damak zevkinize göre dana ve kuzu kıymayı karıştırabilirsiniz.

Kullandığınız kıymanın 1 kez çekilmesi çok önemlidir. İki kez çekilen kıyma eriyebilir. Kıymayı kasaptan alır almaz buzdolabında bekletmeden hazırlanan köfte yapmak daha lezzetli olur. - Eğer puf puf kabaran bir köfte yapmak istiyorsanız mutlaka harcın içerisine karbonat koymayı unutmayın.

- Eğer puf puf kabaran bir köfte yapmak istiyorsanız mutlaka harcın içerisine karbonat koymayı unutmayın. Köftelerin kabarması 600 gram kıymaya 1/2 çay kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz. Karbonatın ölçüsünü kaçırmamaya çalışın, yoksa köfteleriniz sert olacaktır.

- Köfteyi hazırladıktan sonra 1 saat kadar dinlendirin. Kıyma, yoğurduğunuz kaba ve parmaklarınızın arasına yapışıyorsa köfte kıvamına gelmiş demektir.

- Köfteye yumurta eklemenin doğru olmadığını söyleseler de tavada yapılan köftenin dağılmasını önlemek için ekleyebilirsiniz. Eğer köftede yumurta kokusu hissetmek hoşuna gitmiyorsa biraz süt ekleyebilirsiniz. Bir diğer yöntem olarak harca 2-3 kaşık galeta unu koymak da köftenin pişerken dağılmasını engeller.

- Köfte harcını hazırlarken iki çay bardağı kadar zeytinyağı eklemek yumuşak olmasına yardımcı olacaktır. Rendelenmiş soğan, irmik kıvamında çekilmiş ekmek içi, maydanoz, karabiber, yenibahar ve tuz köfte içi gerekli malzemelerdir. Bunun dışında ekmek içini su yerine et suyunda ıslatabilirsiniz.

- Köfte yaparken kullandığınız ekmeğin kabuk kısmı değil, mutlaka bayat ve iç kısmı olmasına özen gösterin. Köftenin iyisi kısık ateşte pişirilenden çıkar. Bu yüzden dışının hafif kabuk bağlaması için öncelikle yüksek ateşte ters yüz etmek doğru bir tercihken sonrasında hemen ateşin altını kısmak gerekir.

İlginizi çekebilir → Tarçınlı salep, toz salep faydaları: Salebin faydaları var ama salep tüketiminde bunlara dikkat! Salebin zararları → TIKLAYINIZ