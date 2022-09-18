Yüzde yüz etkili hızlı kilo verdiren kimyon çayı: Toz kimyon çayı nasıl yapılır, nasıl kullanılır? Kimyonun faydaları ve zararları

Bu tarifi emziren anneler de gönül rahatlığı ile içebilir. Saracoğlu bile kimyon çayını hem bebeğe hem annelere öneriyor. Gaz giderici olduğu için kullanılabilir. Kolay geçirilen bir bebeklik dönemi yaşarsınız ve süt de yapar. Orjinal tarifte himalaya tuzu kullanılıyor yaparken içine 1 tane atılıyor daha etkili oluyor.

Yüzde Yüz Etkili Hızlı Kilo Verdiren Kimyon Çayı Tarifi İçin Malzemeler

1 tatlı kaşığı kimyon

1 su bardağı soğuk su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yüzde Yüz Etkili Hızlı Kilo Verdiren Kimyon Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

Toz kimyon da kullanabilirsiniz tane kimyon da elinizde ne varsa. 1 tatlı kaşığı kimyonu bir cezve veya tavaya alıp kısık ateşte 1 dk karıştırarak kavurun.

Ardından 1 su bardağı soğuk suyu dokun ve 3 dk. Kaynatın.

Daha sonra bardağa süzüp üzerine 1 tatlı kaşığı limon suyunu ekleyip ılımasını bekleyin.

Ilıdıktan sonra içebilirsiniz. Kahvaltıdan yarım saat önce sabah kalkar kalkmaz ilk işiniz bunu yapıp içmek olsun. Günde sadece 1 kez ve sabah aç karna içilecek. bu çayı 15 gün her sabah içip 10 gün ara verin. Daha sonra bir 15 gün daha içip tekrar 10 gün ara istediğiniz kiloya gelene dek yapabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Toz kimyon gaz için nasıl kullanılır?

Suya 1 çay kaşığı kimyonu ekleyip karıştırın. Bir taşım daha kaynatın, şekerini ekleyin, ılımaya bırakın, ılıyınca bir tülbent yardımıyla kimyon çayını süzün. Yeterli ısıda soğuyunca bebeğinize 2 çay kaşığı verebilirsiniz. Kesinlikle faydasını görürsünüz.

Toz kimyon çayı

Toz haline gelmemiş ve henüz öğütülmemiş kimyonu tohumlarının çayını yapmak mümkündür. Bunun için yaklaşık olarak 1 tatlı kaşığı kimyon tohumu 1 bardak kaynamış su içerisine eklenmeli ve 5 dakika bu şekilde bekletilip demlenmelidir. Bu şekilde kimyon çayı günden 2 bardak kadar tüketilmesi önerilmektedir.

Kimyon Çayının Faydaları

Detoks Etkisi.

Uyku Problemini Giderir.

Midenizi Rahatlatır.

Doğal Cilt Losyonu.

Bağışıklık Güçlendirici.

Vitamin Deposu.

Yüksek Demir Kaynağı

Kimyon Zararları

Kimyon midenin ekşimesine neden olabilir. Fazla tüketildiğinde geğirmeyi arttırabilir. Aralıksız kimyon tüketimi karaciğer ve böbreklerde hasara yol açabilir. Bazı kişilerde karın ağrısı ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülmesine neden olabilir.

Emziren Anne kimyon çayı

Emziren anneler için kimyon çayı tüketmek süt salınımını arttırır. Bunun yanında anne sütünün kalitesini de artırdığı söylenebilir. Buna ek olarak anne sütünün kokusunu değiştirerek daha güzel algılanmasını sağlar. Anneler için kimyon çayını demlerken bir çay kaşığı kadar şeker ve toz kimyonu karıştırmak gerekir.1