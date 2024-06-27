Yüzde yüz elektrikli Hyundai INSTER tanıtıldı!

Geçtiğimiz günlerde ipucu görselleri paylaşılan yeni Hyundai INSTER bugün resmi olarak tanıtıldı.

Hyundai INSTER, özellikleriyle neler sunuyor?

Yeni Hyundai INSTER, markanın sadece Kore pazarında sattığı benzinli Casper modelini temel alıyor. Ağırlıklı olarak piksel aydınlatma temasına yer verilen gövde tasarımı da ufak detaylar dışında Casper ile tam olarak örtüşüyor. Global bir model olan INSTER'ın önümüzdeki yıl Türkiye'de satışa sunulması için çalışılıyor.

INSTER, şehir içi mobiliteye odaklanan kompakt bir otomobil. 3825 mm uzunluğa, 1610 mm genişliğe, 1575 mm yüksekliğe ve 2580 mm aks mesafesine sahip. Gövde tasarımı neredeyse aynı olmasına rağmen Casper'dan 23 cm daha uzun. Elektrikli olmanın verdiği avantaj ile aks mesafesi de oldukça uzun. Bu durum iç mekanda sunulan alana da yansıyacaktır.

Otomobilin ön bölümünde piksel temasına sahip ince LED aydınlatmalar siyah bir panel içerisine konumlandırılmış. Alt kısımda ise kapalı panel şeklinde tasarlanan parlak siyah bir alan ve yuvarlak LED aydınlatmalar mevcut. Gri renkli alt tampon ve eteklerdeki siyah plastik eklentiler, INSTER'a cross görünümü kazandırırken tercihe göre 15 veya 17 inç ebatındaki jantlar da tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Kullanışlı iç mekan

İç tasarımı büyük oranda Casper'a dayanan otomobilin 18 cm daha uzun olan aks mesafesi sayesinde daha ferah bir yaşam alanı sunduğu söylenebilir. Kumaş döşemeler için farklı renk tercihlerinin sunulduğu alanda 10.25 inçlik büyük bir multimedya ekranı yer alıyor. Versiyona göre kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 64 renkli ambiyans aydınlatma, ısıtmalı ön koltuklar, sunroof, otomatik klima kontrolleri, V2L ve bolca gelişmiş sürüş asistan teknolojisi de özellikler arasında.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

INSTER, dört kişilik oturma kapasitesine sahip. Ön koltukların arasında iki adet bardaklık var. İlerleyen süreçte bu bardaklıklar yerine bir başka kişinin oturabileceği 5 kişilik opsiyon da eklenecek. Tüm koltuklar düz bir zemin oluşturacak şekilde katlanabiliyor. Buna ek olarak arka koltuklar ileri geri kaydırılabiliyor. Arka koltukların konumuna bağlı olarak bagaj hacmi 280 ile 351 litre arasında değişiklik gösteriyor.

Teknik detaylar

Hyundai INSTER, standart ve uzun menzil seçenekleriyle tercih edilebilecek. Giriş seviyesinde 71 kW (95 hp) güç ve 147 Nm tork üreten bir elektrik motoru kullanılıyor. 42 kWsa kapasiteye sahip batarya ile beslenen bu sistem WLTP'ye göre 300 km'ye kadar menzil sunuyor. Uzun menzil seçeneğinde ise motor gücü 84.5 kW'a (113 hp) ve batarya kapasitesi 49 kWsa'e yükseliyor. Bu versiyon da 355 kilometreye kadar menzil vadediyor. Her iki batarya da NMC (nikel-manganez-kobalt) kimyasına sahip ve ısı pompası standart.

A segment giriş seviyesi bir otomobil olmasına rağmen 120 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan INSTER'ın bataryası yarım saatte yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor. 11 kW'lık hızlı şarj özelliği ise küçük bataryayı 4 saatte, büyük bataryayı 4,5 saatte tam doluma ulaştırabiliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi otomobilde V2L (vehicle-to-load) özelliği bile var. Bu sayede elektrikli bisiklet veya kamp ekipmanı gibi çeşitli elektronik cihazlara güç vermek mümkün.

Hyundai INSTER, 2024 Busan Uluslararası Mobilite Fuarı'nda görücüye çıkarıldıktan sonra bu yaz Kore'de başlamak üzere satışa sunulacak. Fiyat konusunda şimdilik herhangi bir açıklama yok.