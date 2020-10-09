Matematikte, yüzde 100 bir kısmını olarak ifade edilen bir sayı veya oranıdır. Bu artırmak ve böylece azalma, konsantrasyon, ilgi ve ilgili hesaplamak için kullanılır.

Hesap Makinesi Kullanımı

Bir yüzde bulun veya verilen sayıların ve yüzde değerlerinin yüzdesini hesaplayın. Denklemlerdeki yüzdeleri ve bilinmeyenleri bulmak için yüzde formüllerini kullanın. Bir sayıdan yüzde ekleyin veya çıkarın veya denklemleri çözün.

Yüzdeler nasıl hesaplanır?

Yüzde problemleri için birçok formül vardır. En temelini X / Y = P x 100 olarak düşünebilirsiniz. Aşağıdaki formüllerin tümü bu formülün matematiksel varyasyonlarıdır.

Üç temel yüzde problemini inceleyelim. X ve Y sayıdır ve P yüzdedir:

X'in P yüzdesini bulun

X'in yüzde kaçının Y olduğunu bulun

Yüzde P'si Y ise X'i bulun

Yüzde hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Belirlemiş sabit bir miktarın belli bir yüzdesinin ortaya çıkarılması yüzde hesaplama işlemidir. Bu doğrultuda A gibi bir miktarın %x’i hesaplanmak isteniyor ise A sayısı ile x sayısı çarpılır ve daha sonra 100’e bölünür. Bu hesap ile yüzde hesaplama yapılmış olur. Örnek vermek gerekirse:

100 sayısının %50’si kaçtır?

Görüldüğü üzere 100 sayısının %50 miktarını hesaplayabilmek için, 100 sayısını 50 ile çarpmak ve daha sonra 100'e bölmek gerekmektedir.

100 x 50 = 5000

500:100= 50’dir.

Yukarıdaki işlemi yaparak herhangi bir sayının yüzde hesaplaması yapılabilir.

Yüzde üzerinden KDV nasıl hesaplanır?

Özellikle işletmeler tarafından çokça kullanılan yüzde üzerinden KDV hesaplama işlemi nasıl yapılır? KDV hesaplama aracı ile beraber ortaya çıkan yüzde işleme eşliğinde miktar ortaya çıkmaktadır. Özellikle günümüzde yüzde hesaplama daha çok KDV hesaplama üzerinden ele alınmaktadır. Hesaplama üzerine KDV hariç miktar ile beraber KDV yüzdesi yazılarak işlem gerçekleştirilebilir. Bu sayede KDV dahil toplam miktar otomatik olarak elde edilir. Bununla birlikte basit yüzde hesaplamaları elden de kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Yukarıdaki yöntemi kullanmak suretiyle amaca bağlı olarak farklı sayıların yüzdelerini elde etmek mümkündür.