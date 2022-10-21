Yüzde 90'ı biten dev tesis kaderine bırakıldı! İBB, projeleri çürümeye terk etti

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 2018'de başlayan, 200 bin metrekarenin üzerinde olan, eskiden çöp alanının rehabilitasyonu ile elde edilmiş 'Benim Köyüm Benim Çiftliğim' projesi başta olmak üzere tüm İBB projelerinin bitirilmesini istedi.

2019 yerel seçimlerinden önce yüzde 90'ı biten ve içerisinde ahır hayvanları, kümes hayvanları, sebze-meyve bahçeleriyle çiftlik hayatı sunması planlanan; piknik alanları, çocuk oyun alanları gibi rekreatif alanları da barındıran projede hiçbir ilerleme kaydedilmedi.

Fikri takip başlatacağız

'Benim Köyüm Benim Çiftliğim' projesi kent çocuklarının sebze-meyve yetiştirmesine, tavuk beslemekten, yumurta toplamaya, koyunlardan-ineklerden süt sağmaya kadar köy hayatının birçok fonksiyonunu yaşatan ve doğa sevgisini aşılayan bir ortam olarak tasarlanmıştı. Yazıcı, "Projenin 2019 yılı itibarıyla yaklaşık yüzde 90 bitmişken, seçimden sonra 40 ay geçmesine rağmen yüzde 90 seviyesinde kalması bizi çok üzüyor. Proje açılmadan eskiyor. Yazıktır, günahtır. Oraya milyonlarca para harcanmış ve belli bir noktaya gelinmiş" dedi.

Söz verdi yapmadı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile projeyi gezdiklerini ve bitirme sözü aldıklarını söyledi.