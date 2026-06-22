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Spor Beşiktaş GAİN’de yaprak dökümü
Spor

Beşiktaş GAİN’de yaprak dökümü

Yeniakit Publisher
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Beşiktaş GAİN’de yaprak dökümü

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, sözleşmesi sona eren şutör oyun kurucu Yiğit Arslan için yayımladığı teşekkür mesajıyla oyuncusuna veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada milli basketbolcuya emekleri için teşekkür edilerek, "2023-2024 sezonunda takımımıza katılan ve üç sezon boyunca formamızı başarıyla terletirken kaptanlık görevini de üstlenen Yiğit Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yiğit Arslan'a kulübümüze verdiği emekler, gösterdiği mücadele ve katkıları için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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