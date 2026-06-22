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Gündem Başkan Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Başkan Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATO Congressium'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Sizlerle kucaklaşmamıza vesile olan Ankara il başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Ankaralı vatandaşlarımıza buradan sevgilerimi gönderiyorum.

Şu tutkunuz, şu sevginiz için sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Ankara'nın kalbi bugün bu salonda atıyor, heyecan burada. İnsanımıza hizmet aşkı burada. İstiklal ve istikbal davası burada. Rabbim birliğimizi dirliğimizi daim eylesin, son nefesimize kadar yol yürümeyi, birbirimize yoldaşlık etmeyi nasıl eylesin.

İl ve ilçe teşkilatlarımızdan kadın ve gençlik kollarımıza bu davaya gönül veren, emeğini gayretini, duasını bizden esirgemeyen her bir kardeşime buradan şükranlarımı sunuyorum. Ankara teşkilatı içinde AK Parti'nin dünyaya söz söylemesinde katkısı olup da vefat edenlere rahmet diliyorum.

Ayrıntılar Geliyor...

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