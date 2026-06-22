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Ekonomi Emekli ve memura zamda senaryo değişti: İşte yeni maaşlar!
Ekonomi

Emekli ve memura zamda senaryo değişti: İşte yeni maaşlar!

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Emekli ve memura zamda senaryo değişti: İşte yeni maaşlar!

Emekli ve memurların zam senaryoları şekillenmeye başladı. TÜİK’in verilerine göre ilk 5 ayda kümülatif enflasyon yüzde 16,60’a ulaşırken, Haziran beklentileriyle birlikte 6 aylık oranın yüzde 18 sınırına dayanması öngörülüyor. Kulislere sızan yasal düzenleme formülüne göre, halen 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının temmuz ayı itibarıyla en az 23 bin 500 TL seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında geçim mücadelesi veren milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesine çevrildi. 2026 yılının ilk 5 aylık enflasyon verilerinin netleşmesi ve Haziran ayı beklentilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, yeni maaş senaryoları da şekillenmeye başladı. Kulislere sızan son formüle göre, ocak ayından bu yana 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının Temmuz'da 23 bin 500 TL’ye çıkarılması planlanıyor.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 16,60’I BULDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, Mayıs ayı enflasyonu yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte, Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,60 seviyesine ulaştı. Yılın ilk 5 ayında kaydedilen resmi aylık enflasyon verileri ise sırasıyla şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: Yüzde 4,84

Şubat: Yüzde 2,96

Mart: Yüzde 1,94

Nisan: Yüzde 4,18

Mayıs: Yüzde 1,71

6 AYLIK ZAM SINIRI YÜZDE 18'E DAYANDI

Merkez Bankası’nın Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, Haziran ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak hesaplandı. Ekonomi yönetiminin adımları ve piyasa dinamikleriyle bu oranın yüzde 1 bandına çekilebileceği de öngörülüyor. Bu tahminler ışığında, 6 aylık kümülatif enflasyonun yüzde 17,50 ile yüzde 18 arasında netleşmesi bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan bu 6 aylık oran kadar zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KRİTİK EŞİK

6 aylık enflasyonun yüzde 18 sınırına dayanması durumunda, mevcut durumda 20 bin TL olan taban maaş eridiği için yeni bir yasal düzenleme devreye girecek. Seyyanen artış veya taban aylık formülüyle en düşük emekli maaşına yaklaşık 3 bin 500 TL destek sağlanarak net tutarın 23 bin 500 TL’ye tamamlanması planlanıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE DE YENİ AYAR

Mevcut mevzuat gereği toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak olan memur ve memur emeklileri için de 5 aylık kümülatif zam oranı yüzde 12,40 olarak netleşti. 

Haziran verisiyle son şeklini alacak beklentilere göre yeni maaş tablosu şu şekilde öngörülüyor:

Milyonların alım gücünü belirleyecek olan kesin zam oranları, Temmuz ayının başında TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla resmiyet kazanacak.

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