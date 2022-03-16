Yüzde 7’lik baraj oyunlarını bozdu

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Türkiye’de millet yararına atılan her hayırlı adıma “istemezük” diye karşı çıkan CHP’nin başını çektiği zillet paydaşları, yıllardır tekrarladıkları ‘seçim barajı düşürülsün’ taleplerinin karşılanmasına rağmen yine mutlu olmadı. Tek ortak noktaları Başkan Erdoğan karşıtlığı olan ve helalleşme nutukları atarak, kitlelere kendince demokrasi vaat eden zillet paydaşları ve fonlu medyası, AK Parti ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve yüzde 10 olan seçim barajını, yüzde 7’ye indiren 15 maddelik kanun teklifinden rahatsız oldu. Karanlık kapılar arkasında vekil pazarlıkları yapan, siyasal etiği hiçe sayarak kendi vekillerini başka bir partiye kiralayan ve her evden bir oy diyerek PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi Meclis’e sokan CHP ve avanesi, “sinsi plan” , “sandığa müdahale” ve “muhalefet önlem” şeklindeki söylemlerle 15 maddelik kanun teklifinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Konuyla ilgili Akit’e konuşan siyasetçi ve hukukçular, “şeffaf bir siyasetin önün açan çabalar, doğal olarak kapalı kapılar arasında siyaset yapmayı benimseyen muhalefet için kabul edilebilir değil” yorumunda bulundu.

Sarı: CHP’nin siyaseti hep kirli siyaset oldu

Türkiye Adalet Araştırmaları Derneği Başkanı Mehmet Sarı, “Türkiye’deki tüm demokratikleşme çabalarına muhalefet klasik şekilde karşı durdu. Seçim barajının yüksekliği hususunda özellikle parlamentoda temsil hakkı elde edemedikleri, parlamentoda bir karşılık bulamadıklarında, muhalefet çevreleri özellikle CHP üzerinden, ‘seçim barajı aşağı çekilsin’ diye dile getiriyorlardı. Şimdi bu talepleri belli bir oranda karşılanınca yine bilindik tavırlarını sergileyerek karşı durdular. Bu, muhalefetin alışılagelmiş durumu. Özellikle CHP’nin siyaseti hep kirli siyaset oldu. Millete karşı samimi bir siyaset izlemedi. Güneş Motel olayındaki milletvekili pazarlıkları, aynı şekilde İyi Parti’ye kendi milletvekillerini kiralama süreçlerini hatırladığımızda, bunlar utanç sayfaları olarak tezahür eden hadiselerdi. Dolayısıyla kendi kirli pazarlıklarının önün kapatan ve daha berrak, şeffaf bir siyasal katılımın önün açan çabaların hepsi, doğal olarak kapalı kapılar arasında siyaset yapmayı benimseyen muhalefeti için kabul edilebilir değil.”

Birinci: Ne istediklerini kendileri de bilmiyor

AK Parti MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci, “Tek amaçları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini şeytanlaştırmak olan ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle yola çıkan muhalefet partiler aslında ne istediklerini kendileri de bilmiyor. ‘Seçim barajı düşürülsün’ solun başlıca söylemidir. Buna rağmen bir parti mensubu buna neden itiraz ederler. Biz demokratik temsil kabiliyetinin mümkün olduğu kadar genişlemesi için demokratik bir düzenleme yapıyoruz. İttifakların ruhuna düzgün bir düzenleme yapıyoruz. Fakat bunda da muhalefeti memnun edemiyoruz. Bunlar Çanakkale Köpüsü’nden de, İstanbul Havalimanından da mutlu olmadılar. Neyden memnun oldular ki bugüne kadar.”