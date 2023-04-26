Yüzde 70’e çıktı! Dolara büyük darbe
Rusya ile Çin arasındaki ticaretin yüzde 70’ten fazlasının RMB ve Rus Rublesi ile hesaplandığı açıklandı. ITAR-TASS’ın haberine göre, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov bir konuşmasında, bir iki yıl önce Çin ile aralarındaki ticaretin yüzde 30’unun RMB ve Rus Rublesi ile hesaplanırken günümüzde bu oranın yüzde 70’i geçtiğini belirtti.
Çin’le arasındaki ticarette RMB ve Ruble kullanılmasının Rusya’nın öncelikli görevi olduğuna işaret eden Siluanov, bunun her iki taraf için “karşılıklı yarara dayalı” ve “güvenilir” bir yöntem olduğunu vurguladı. Siluanov, böylece ABD Doları ile hesaplanmadaki olası risklerin asgari seviyeye düşürülebileceğini kaydetti.
Çin Gümrük Genel İdaresi, 2022 yılında Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yüzde 29,3 artarak 190 milyar 271 milyon dolara ulaştığını ve rekor kırdığını bildirdi.