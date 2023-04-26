Yüzde 70’e çıktı! Dolara büyük darbe

Çin’le arasındaki ticarette RMB ve Ruble kullanılmasının Rusya’nın öncelikli görevi olduğuna işaret eden Siluanov, bunun her iki taraf için “karşılıklı yarara dayalı” ve “güvenilir” bir yöntem olduğunu vurguladı. Siluanov, böylece ABD Doları ile hesaplanmadaki olası risklerin asgari seviyeye düşürülebileceğini kaydetti.

Çin Gümrük Genel İdaresi, 2022 yılında Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yüzde 29,3 artarak 190 milyar 271 milyon dolara ulaştığını ve rekor kırdığını bildirdi.