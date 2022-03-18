Yüzde 65'i çorak arazi olan Tunceli'de 55 bin ağaca göz dikti! Komünist başkanın ağaç katliamı planına protesto!

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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, merkeze bağlı Sütlüce köyünde yapmayı planladığı Katı Atık Bertaraf Tesisi projesi için 55 bin ağaç keseceği iddia edildi.

İddialar üzerine harekete geçen köy sakinleri belediye binası önünde komünist başkanı protesto etti. Köylüler adına basın açıklamasını okuyan Yılmaz Çelik, "Kesilmek istenen 55 bin ağacı korumak için, köylerimizi derelerimizi korumak için buradayız. Sayın Maçoğlu, Dersim'in yüzde 65'i kıraç ve çoraktır. Ağacın hiç olmadığı, çalının hiç olmadığı, yaban hayatının hiç olmadığı, su kaynaklarının hiç olmadığı, köylerin hiç olmadığı yerler mevcutken neden sütlüce?" dedi.

'Sandığı koy, karara saygı duy!'

Çelik açıklamasına şöyle devam etti:

Kendinize yakın mühendislere hazırlattığınız raporda geçen 130 santimetreden kısa genç fidanlar orman değil mi? Orman ekosistemini korumuyor mu? "Birkaç kişi" diyorsun. Sütlüce Halkı burada. Sandığı koy. Çıkan karara saygı duy. Avrupa'dan gelecek olan para ve rant uğruna köylerimizden doğamızdan vazgeçmeyeceğiz. 55 bin ağacı kesmeni, yaşam alanımıza müdahale etmeni, yaban hayatını yok etmeni istemiyoruz. Yüzyıllardır nesilden nesile yaşadığımız köylerden bizi göç ettirmeni istemiyoruz. Bunlardan birisini yapmaya kalkarsan söz-yetki-karar hakkımızı kullanarak istifanı istiyoruz.

Yılmaz Çelik, Mehmet Maçoğlu kararından vazgeçene kadar her ayın birinci perşembe günü belediye önünde olmaya devam edeceklerini söyledi.