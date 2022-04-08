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Gündem Yüzde 40 zamdan sonra İmamoğlu yeni projesini patlattı! İstanbul heykele doyacak
Gündem

Yüzde 40 zamdan sonra İmamoğlu yeni projesini patlattı! İstanbul heykele doyacak

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem ‘Zam’oğlu, geçtiğimiz gün toplu taşımaya yüzde 40 zam yapmıştı. Vatandaşlar yapılan bu zamma tepki gösterirken, İmamoğlu yeni projesiyle gönüllere 'adeta' su serpti. CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a 7 heykel dikileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 10:55:00 - 2022-04-08 10:59:53
Yüzde 40 zamdan sonra İmamoğlu yeni projesini patlattı! İstanbul heykele doyacak

Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı'nı yaptığı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni bir yarışma düzenleyeceklerini açıkladı.

Belediyenin düzenlediği yarışmada "İstanbul Senin" sloganıyla bir araya gelen heykeltraşlar, belediyenin seçtiği konseptlerde heykeller tasarlayacak.

Heykel belediyeciliğine kaldığı yerden devam

Heykel yapımında adeta yarışan CHP'li belediyelerde ihaleler ile yine yandaşlarını semirtecek.

Tasarım çalışmalarıyla Gülhane ve Sirkeci parklarında Mustafa Kemal Atatürk, Nazım Hikmet, Vecihi Hürkuş, Osman Hamdi Bey, Cemil Topuzlu, Mihri Rasim, Behiç Erkin, Emrullah Ali Yıldız heykelleri yerlerini alacak.

Heykel için özel talepler

İBB'nin konuya ilişkin yaptığı, "İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Yarışması" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gülhane Parkı ve Sirkeci Parkı’nda eserleri ve temsil ettikleri değerlerle 20. yüzyılın ilk yarısında İstanbul’un olduğu kadar ülkemizin ortak kültürel hafızasında iz bırakmış listede sıralanmış konulu yapıtların tasarlanmasıdır:

Heykel konuları

- Atatürk ve Harf Devrimi,

- Emrullah Ali Yıldız ve Vecihi Hürkuş (Türk havacılığının öncü isimleri)

- Mihri Rasim (Müşfik) (Çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam)

- Nazım Hikmet (Şair ve yazar)

- Osman Hamdi Bey (Arkeolog, müzeci, ressam)

- Cemil Topuzlu (Türkiye’de modern cerrahinin kurucusu)

- Behiç Erkin (Türk asker, siyasetçi, diplomat, ulusal demiryollarının kurucusu)" 

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Yorumlar

Fuat

Yaw putperest lerden ne bekliyorsunuz ki !

selva

cok onemli bir is baska bir isten anlamazlar millet ac ac derler ama proje uretmezler zaten sikinti burada bunlara oy verdiginde heykel bakanligi kurarlar muhtarlara sekreter verirler guneydoguda elektrigi bedava verirler sonra vergiye dayan olacagi buydu zaten
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