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Gündem Yüzde 284'lük zam Necmettin Batırel'i çileden çıkardı: İnsafınız kurusun e mi
Gündem

Yüzde 284'lük zam Necmettin Batırel'i çileden çıkardı: İnsafınız kurusun e mi

Yeniakit Publisher
2024-06-29 21:18:00 -
Yüzde 284'lük zam Necmettin Batırel'i çileden çıkardı: İnsafınız kurusun e mi

Ekonomist Necmettin Batırel, elektriğe gelen zamları eleştirenlere İBB'nin su faturalarını örnek göstererek tepki gösterdi.

1 Temmuz itibariyle elektriğe yüzde 38 oranında zam geldi.

Ekonomist Necmettin Batırel, zam sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Batırel yaptığı açıklamada, "Meskenlerde elektriğe 2 yıldan beri ilk defa %38 zam yapıldı. 100 kilovatsaat ücret 173 liradan 207 liraya çıktı diye muhalefet İsyan ediyor. Oysa İBB iki yılda suya %284 zam yaptı. İnsafınız kurusun e mi" dedi.

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