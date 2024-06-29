Yüzde 284'lük zam Necmettin Batırel'i çileden çıkardı: İnsafınız kurusun e mi
Ekonomist Necmettin Batırel, elektriğe gelen zamları eleştirenlere İBB'nin su faturalarını örnek göstererek tepki gösterdi.
1 Temmuz itibariyle elektriğe yüzde 38 oranında zam geldi.
Ekonomist Necmettin Batırel, zam sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Batırel yaptığı açıklamada, "Meskenlerde elektriğe 2 yıldan beri ilk defa %38 zam yapıldı. 100 kilovatsaat ücret 173 liradan 207 liraya çıktı diye muhalefet İsyan ediyor. Oysa İBB iki yılda suya %284 zam yaptı. İnsafınız kurusun e mi" dedi.
Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
'Yangını o zaman görün' diyen Necmettin Batırel yeni dolar tahminini duyurdu: 15, 20 lira...
Ekonomi
'Dolar düşecek, alan yanacak' diyordu! Necmettin Batırel son çıkışı herkesi şok etti: Kur düşmemeli
Ekonomi
'Doları olan batar' diyen Necmettin Batırel gram altın tahminini güncelledi: O rakamı aşacak