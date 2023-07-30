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Yaşam Yüzde 284 kira zammı! Kiracı darp edildi
Yaşam

Yüzde 284 kira zammı! Kiracı darp edildi

Yeniakit Publisher
2023-07-30 23:31:00 - 2023-07-30 23:31:31

Diyarbakır'da bir ev sahibi, kiraya yüzde 284 zam yapmak isteyince ortalık karıştı. Kiracı 5 kişi tarafından darp edildi.

Diyarbakır'da yaşanan olayda, bir ev sahibi dairesinde oturan kiracıya yüzde 284'lük bir zam yapmayı teklif etti. Ancak kiracı bu yüksek zammı kabul etmedi ve yasal sınır olan yüzde 25 oranında artışı talep etti.

Bu talebinin ardından ev sahibi, dört yakınıyla birlikte gelerek kiracıyla bahçede oturan eşi ve iki çocuğunun yanında tartışmaya başladı.

Tartışmanın hızla büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu kiracı, ev sahibi ve onun yakınlarından aldığı darbelerle yaralandı. N.Ö., kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler nedeniyle darp raporu alarak polis merkezine gitti. Kiracı, kendisine saldıran ev sahibi ve diğer kişiler hakkında yasal işlem başlatılması için şikayetçi oldu.

Kaynak: Odatv

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