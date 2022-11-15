Yüzde 25’lik muhalefet partisi bu kadarını yapamadı! Mustafa Sarıgül'den dört dörtlük çıkış

Beyoğlu'na giden Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını kınayarak, "Bütün siyasi Parti Başkanlarını buraya gelmeye ve terörü lanetlemeye davet ediyorum" dedi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardan siyasiler ve vatandaşlar da olay yerine giderek hayatını kaybedenleri anıyor. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de Beyoğlu'na gidenlerden oldu.

Burada basın mensuplarına konuşan Sarıgül, "Türkiye'miz uzun yıllardır terör saldırısıyla karşı karşıya kalmamıştı. Son 4 senede son 5 senede böyle bir olay yoktu. Ancak Türkiye’nin mutluluğunu Türkiye’nin huzurunu özellikle Türkiye’deki Ukrayna Rusya savaşı münasebetiyle gösterilen başarıyı gölgelemek için ülke turizmini baltalamak için burada hunharca bir saldırı olmuştur. Bu saldırıyı Türkiye Değişim Partisi olarak kınıyoruz. Ancak tüm basını takip ediyorum. Buradan NATO üyesi bütün ülkelere sesleniyorum. Neden NATO üyesi diğer ülkelerde terör olayları olmuyor da Türkiye’de oluyor.

"İçişlerinin Bakanlığı'nın Amerika mesajını reddetmesini son derece anlamlı buluyorum"

İçişlerinin Bakanlığı'nın yaptığı Amerika mesajını reddetmesini son derece anlamlı buluyorum. Bu terör olaylarının altında yatan tüm detaylar ortaya çıkarılmalıdır. Bütün ulusuma, bütün demokratik, dünyaya şöyle haykırmak istiyorum. Kürt ve Türk yurttaşlarım kardeştir, kalleş olan Amerika’dır bunun bütün detaylarının iyi bir şekilde araştırılmasını istiyorum. Özellikle bombayı patlatan teröristin Yunanistan’a kaçma girişimi üzerinde detaylı bir şekilde durulması lazım. Emniyet ve istihbarat teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Faillerin çok kısa sürede yakalanması büyük bir başarıdır.

Parti başkanlarına çağrı yaptı

Bütün siyasi Parti Başkanlarını buraya gelmeye ve terörü lanetlemeye davet ediyorum. Bütün televizyonlarda her akşam terörü konuşmak teröristlerin ve terörün reklamını yapmaktan başka bir şey değildir. Biz demokrasi içinde her şeyi çözmeliyiz. Ama ulusal birliğimiz, vatandaşlarımız ve bayrağımız söz konusu olduğu zaman hepimiz birleşmek durumundayız. Terörün kimseye faydası olmaz, terörü kınıyoruz" dedi.