Yüzde 25'lik kira sınırı kalkacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kira artışlarının yüzde 25’i geçmemesi, kira uyuşmazlıklarının arabulucuya gitmesi gibi… Bu tür tedbirler geçici nitelikte olup piyasayı normal işleyişine doğru sevk etmeyi ve vatandaşlarımızı korumayı amaçlamaktadır” açıklamasında bulundu. Bu da uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağı tartışmasını beraberinde getirdi.

Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 25 sınırının kaldırılması beklenen bir gerçektir. Şöyle özetleyebiliriz: Gayrimenkul sektörü pandemi döneminden itibaren yaşadığı üretim eksikliğini derin bir şekilde hissetmeye devam ediyor. Gerek artan maliyetler gerekse de finansmana erişimdeki problemler gayrimenkule erişimi gittikçe zorlaştırdı. İster istemez de aslında insanların daha yoğun bir şekilde kiralık dairelere talebi gerçekleşti.

‘FİYATLAR BİRÇOK ŞEHİRDE ARTTI’

Gerek şubatta yaşadığımız deprem felaketi, kentsel dönüşüm gibi ihtiyaçlar son dönemde üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları fiyatları önemli bir derecede birçok şehirde artırdı. Tabi ekonomi ile ilgili kısma baktığımızda aslında bunun önemli nedeninin bozulan ekonomik denge olduğunu söylemek lazım. Zaten yüzde 25 kira sınırlaması ekonomik gerçeklerle de örtüşmüyor.

Gerek memur maaşlarına yapılan artışlar gerekse asgari ücrette son 1 yılda yüzde 100’ü geçen artışlar, bu kadar farklı kalemde artışlar varken aslında TÜFE üzerinden devam edebilecek kira ortalamalarını anlamsız bir yere sınırlandırmak birçok kiracı ile mal sahibini karşı karşıya getirdi ki bu noktada yüzlerce kavga, bıçaklama hatta ölümlere varan konular gündeme geldi.

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