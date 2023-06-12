  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransız devinden Türkiye kararı! Müthiş gelişme detayı: Türkiye'nin kapısını çalacak duyurdu!

Eski albay Tayfun füzesiyle ilgili bilinmeyen detayı duyurdu: Öyle bir özelliği var ki bu özellik hiçbir ülkede yok

Ekrem'in liyakatsizleri İstanbul'u yakıyor

ABD temsilcisi: Türkiye'nin F-16 alması hakkında açıklama yaptı! Ukrayna, Rusya arasında kilit kapı...

Ankara'daki bir firma İHA'lar için yaptı! Dünya Türkiye'nin kapısını çalacak

Türkiye uyarısı: Türkiye'nin 26 ili için kritik sarı kodlu önemli bir uyarı! Planınızı yapın

Suudi Arabistan kraliyet ailesi Türkiye'nin kapısını çaldı! Bizim için yapın

Rusya'dan Türkiye uyarısı: Acele edin, hemen alın hemen

Hiçbir şey yapmasaydınız şimdiye kadar sönmüştü! Ekrem'in itfaiyesi iş hanı yangınını 37 saatte söndüremedi

FETÖ'ye eş zamanlı operasyonlar
Medya Yüzde 25’lik kira artış sınırlaması ile ilgili flaş gelişme
Medya

Yüzde 25’lik kira artış sınırlaması ile ilgili flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-06-12 14:28:00 -
Yüzde 25’lik kira artış sınırlaması ile ilgili flaş gelişme

Konut kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Öte yandan Meclis’e sunulacak olan ‘Kira Kanunu’ taslağı, ilk kez fahiş kirayı suç haline getiriyor. Evini fahiş fiyata kiraya veren ev sahipleri 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanacak.

Konut kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor.

Öte yandan Meclis’e sunulacak olan ‘Kira Kanunu’ taslağı, ilk kez fahiş kirayı suç haline getiriyor. Evini fahiş fiyata kiraya veren ev sahipleri 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanacak.

Hürriyet yazarı Oya Armutçu'nun köşesine taşıdığı kulise göre; en son İspanya’da yapıldığı gibi konut kira artışı Türkiye’de bir kez daha kanunla sınırlandırılacak. Konut kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi bir yıl daha uzatılacak.

Taslak düzenlemedeki en çarpıcı nokta ise, fahiş kiranın suç haline getirilmesi. Düzenlemenin caydırıcı olması adına evini piyasa rayicinin üzerinde fahiş fiyata kiraya veren ev sahipleri artık sanık olarak hâkim karşısına çıkacaklar. Ev sahipleri tutuklu şekilde 1-3 yıl hapisle yargılanıp cezalandırılabilecekler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23