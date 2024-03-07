Yüzde 2 oyluk partiye, üç bakanlık ve “ahlaksızlığın kurumsallaşması”

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Müsaade ederseniz.

Bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet gazetesindeki dünkü yazısından alıntılar yapayım..

Alıntıların arasına da, Kemal beyin cevaplaması için notlar düşeyim..

Yazının başlığı, “Ahlaksızlığın kurumsallaşması”

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Sorum şu:

Kemal bey, ahlaksızlığın kurumsallaşmasına en somut aktüel örnek, 14-28 Mayıs arasında, zat-ı alinizin, cumhurbaşkanı seçilebilmek için, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile üç bakanlık ve MİT dahil birçok kurumun üst yönetimini peşkeş çektiğiniz protokolün imzalanması değil midir?

Cevabınızı tez elden bekliyorum..

Cevabınıza, “Ahmet Davutoğlu’na önce, ‘böyle bir protokol yok’ deyip, sonrasında ‘varmış’ cevabı vermenizin anlamını da eklerseniz, sevinirim.”

Kemal beyin yazısından alıntılamaya devam ediyorum:

“Yoksulluk giderek artıyor. (..) İktidarın da politikalarıyla insanımız yoksulluğu artık ‘kader’ olarak algılamaya başlıyor. ‘Ben niçin yoksulum’ sorusunu sormak akıllarına dahi gelmiyor...”

Yoksulluk artıyor mu, azalıyor mu, hanebaşına düşen araba sayısından öğrenebiliriz.

Ama Kemal bey şunu sorsa, daha isabetli davranmış olmaz mıydı:

“Yoksulluk artıyor dediğimiz dönemde, 21 yıldır ülkeyi yöneten kişi, beni eze eze yendi.. Demek ki ben yalan söylüyormuşum.”

Devamında şu konuyu da sorgulamalı idi, Kemal bey:

“Tayyip beyin destekçilerinden hiç kimse, ‘Kılıçdaroğlu’nun karşısında kim aday olursa, ona oy veririm’ demedi.. O tarafta böyle bir körlük, böyle bir fanatiklik yok. Ama beni destekleyenler arasında birçoğu, ‘Erdoğan’ın karşısında tuvalet terliği aday olsa, ben tuvalet terliğine oy veririm’ ve benzeri cümleler kurdu.. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?”

Kemal bey, “ahlak” ile başladığı yazısına..

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