Yüzde 1’lik DEVA Partisi: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz

Yeni Akit/Ankara

Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Çanakçı, enflasyonun dış koşullardan kaynaklanmadığını belirterek, “Petrol fiyatlarının 150 dolarları bulduğu yıllar oldu. Yanı başımızda Irak savaşını, Suriye İç Savaşı’nı yaşadık. Bu ortamda bile enflasyon tek hane olmaya devam etti” ifadelerini kullandı.

“ Enflasyonu biz düşüreceğiz”

“Bu iktidar sandıkta değişmedikçe enflasyon dizginlenemez” diyen Çanakcı, şu ifadeleri kullandı:

“Bu iktidar sürekli tarihleri öteleyerek tek haneli enflasyon vadediyor. Ancak dün açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) gördük ki tek haneli enflasyon 2025’te bile hayal. Bunu bizatihi Sayın Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla yayınlanan OVP söylüyor. Kurları patlatan, kurumları çökerten, halktan kopan, yolsuzluğu kökleştiren bu iktidar sandıkta değişmedikçe enflasyon dizginlenemez. Bu iktidar 2025’te bile tek haneli enflasyonu öngörmüyor ama merak etmesinler. DEVA Partisi olarak biz 1 ayda kurumları ayağa kaldıracağız. 6 ayda kriz ortamını yok edeceğiz. 2 yıl içinde de, yani seçimler zamanında yapılırsa 2025’te inşallah enflasyonu düşük, tek haneli seviyelere düşüreceğiz”

İbrahim Çanakçı, nasıl iktidara geleceklerine ilişkin ise bilgi vermedi.