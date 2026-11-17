UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasına 10 maçla devam edildi! İşte gecenin sonuçları
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasına 10 maçla devam edildi. Almanya, sahasında ağırladığı Hollanda'yı 5-0 mağlup etti. Yunanistan'ın Sırbistan'ı 1-0 mağlup etmesi nedeniyle Milli Takımımız averajla küme düşmüş oldu.
Ligde 6. haftanın ikinci gününde, A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.
A Ligi 2. Grup'ta oynanan maçta Almanya, sahasında ağırladığı Hollanda'yı 5-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Derry Scherhant, 60 ve 71. dakikalarda Florian Wirtz, 65. dakikada Nico Schlotterbeck ve 77. dakikada Brajan Gruda attı.
Yunanistan'ın Sırbistan'ı 1-0 mağlup ettiği grupta, 11 puana sahip takımlardan Almanya ve Hollanda çeyrek final biletini alırken, Yunanistan averajla üçüncü sırada kaldı.
Sırbistan tüm maçlarını kaybetmesine karşın averajı Türkiye'den iyi olduğu için Galler ile birlikte play-out oynama hakkı kazandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
2. Grup:
Almanya - Hollanda: 5-0
Yunanistan-Sırbistan: 1-0
B Ligi
1. Grup:
Kuzey Makedonya - Slovenya: 0-3
İsviçre-İskoçya: 4-0
C Ligi
3. Grup:
Faroe Adaları - Moldova: 1-0
Kazakistan - Slovakya: 2-2
4. Grup:
Estonya - Bulgaristan: 2-1
İzlanda - Lüksemburg: 3-0
D Ligi
1. Grup:
Cebelitarık - Malta: 1-1
2. Grup:
Litvanya - Lihtenştayn: 2-1
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI
A LİGİ
4. Grup
22:45 Galler – Portekiz
22:45 Danimarka – Norveç
B LİGİ
2. Grup
22:45 Ukrayna - Gürcistan
22:45 Macaristan- Kuzey İrlanda
3. Grup
22:45 İsrail - Avusturya
22:45 İrlanda – Koso
4. Grup
22:45 Polonya – İsveç
22:45 Bosna-Hersek – Romanya