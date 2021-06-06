“Yüzde 100 Türk sermayesiyle” global hedeflere odaklandı

Rekabet Kurumu’nun Investcorp’daki hisselerin Orka Holding tarafından devralınması işlemine izin vermesinin ardından Orka Holding, yüzde 100 Türk sermayeli şirket olarak yoluna devam ediyor.

“Yatırımlarımız artacak"

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Investcorp ile hisse devrine yönelik son bir yıldır görüşme halinde olduklarını belirterek, “Centilmence anlaşarak hisselerimizi geri aldık. Her zaman olduğu gibi hedeflerimiz büyük. Damat Tween ve D’S damat markalarımızla yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak ve tüm enerjimizle devam ediyoruz. Global çapta mağazalaşmaya ve dijital teknolojiye yönelik yatırımlarımız daha da artacak. Moda sektöründe ilklere imza atmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni mağazalar açacak

Dünya moda perakendesinde büyük hedefleri olduğunu, her yıl yurt dışı yatırımlarını ve satış ağlarını genişleterek ihracatı artırdıklarını vurgulayan Orakçıoğlu, “Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza yeni mağazalar açarak devam edeceğiz,Pandemi ile birlikte küresel moda perakendesinde önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl İspanya’da 6 noktada El Corte Ingles departman store’larda yer alacağız. Dubai’de 3, Moskova’da 2, Güney Afrika’da 2, Bosna Hersek’te ve Özbekistan’da da birer mağaza açacağız. Yine Rusya, Güney Afrika, Gürcistan, Polonya, Kazakistan ve Orta Doğu’da yatırımlarımız sürecek.”