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Siyaset 'Yüzde 100' diyerek açıkladı: Melih Gökçek'ten 'Koray Aydın' bombası!
Siyaset

'Yüzde 100' diyerek açıkladı: Melih Gökçek'ten 'Koray Aydın' bombası!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti'li Koray Aydın'ın tasfiye edileceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 00:28:00 -
'Yüzde 100' diyerek açıkladı: Melih Gökçek'ten 'Koray Aydın' bombası!

 yeniakit.com.tr 

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti'li Koray Aydın ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.

Yavuz Ağıralioğlu gibi milliyetçi isimlerin pasifize edildiği İYİ Parti'de ülkücü isimlerin tasfiye edileceğini duyuran Gökçek, şu ifadelerde bulundu: 

TV'lerde ne demiştim?

İYi Parti'de ülkücüler adım adım tasfiye edilecek.

İş işten geçtikten sonra Koray Aydın'ı CHP'deki Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül gibi tasfiye edecekler.

Eğer iğne ucu kadar siyaset biliyorsam, bu yüzde 100 böyle olacak.

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