BUGATTİ VE OTONOM TAKSİ PROJELERİYLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR Rimac Nevera modelinin üretiminin sona ermesi, şirket için bir bitişten ziyade yepyeni bir başlangıcı temsil ediyor. Rimac Grubu, hiper otomobil pazarının çok ötesine geçerek faaliyet alanlarını genişletmeye devam ediyor. Gelişmiş elektrikli araç bileşenleri tasarlayan ve tedarik eden Rimac Technology bölümü, küresel markalarla ortaklıklarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra şirket, 2021 yılında kurulan Bugatti Rimac ortaklığında çok önemli bir role sahip. Bu iş birliğinin en büyük meyvesi olan Bugatti Tourbillon, üç elektrik motorunu atmosferik 8.3 litrelik V16 motorla birleştirerek tam 1.800 beygir güç sunan bir hibrit hiper otomobil olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor. Öte yandan Rimac, tamamen otonom ulaşım alanına da iddialı bir giriş yaptı. Şirketin otonom sürücüsüz taksi projesi Verne, bu yılın başlarında faaliyetlerine başlayarak markanın gelecekteki teknoloji odaklı vizyonunu tüm dünyaya gösteriyor.