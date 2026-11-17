Düzenli olarak gerçekleştirilen envanter ve izleme çalışmaları sonucu Erzurum'da yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisinin sayısında artış olduğunu ifade eden Karakaş, "Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz envanter ve izleme çalışmalarında yaban keçisi sayısını yaklaşık 2 bin 700, çengel boynuzlu dağ keçisi sayısını ise 300'ün üzerinde tespit ettik. Yürüttüğümüz koruma ve yemleme çalışmaları sayesinde bu türlerin popülasyonlarının giderek arttığını gözlemliyoruz." dedi.