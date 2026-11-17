Erzurum'da yaşam alanları düzenli olarak takip ediliyor! Yaban ve çengel boynuzlu dağ keçisi sayısı 3 bini aştı
Erzurum'da yürütülen koruma, denetim ve izleme çalışmaları sonucunda yaban ve çengel boynuzlu dağ keçisi sayısının 3 bini aştığı belirlendi. Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Selçuk Karakaş, "Yaptığımız koruma ve kontrol faaliyetleri, yasa dışı avcılıkla mücadele ve kışın yoğun geçtiği dönemlerde gerçekleştirilen yemleme çalışmaları, türlerin popülasyonlarının artmasına katkı sağlıyor" dedi.