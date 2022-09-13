Yüzde 0,0...'lık partilerden ittifak açıklaması! Mustafa Sarıgül Hüseyin Baş'la görüştü

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Haydar Baş'ın miras bıraktığı koltuğa oturup Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı olan Hüseyin Baş, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etti. Sarıgül'ün, Baş ve ekibini TDP Genel Merkezi'ndeki çalışma ofisinde kabul ettiği görüşme sonrasında ikili, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Bugün yepyeni temeller atılmıştır'

Basın toplantıda konuşan Mustafa Sarıgül, "Türkiye iki ittifaka mahkum değildir." dedi.

"Siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği her zaman olacaktır." ifadesini kullanan Sarıgül, "Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi ve birçok siyasi parti ile özel görüşmeler devam etmektedir. Bugün BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ve çok değerli heyetlerini çalışma arkadaşlarımla beraber TDP Genel merkezimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum." açıklamasında bulundu.

"Bugün yepyeni temeller atılmıştır." mesajı veren Sarıgül, şöyle devam etti:

Türkiye’mize müjdeler olsun. Türkiye’miz sahipsiz değildir. Türkiye'de siyasi partiler arasında işbirliği ve güç birliği olacak, yorulan, heyecanı biten siyasi partiler gidecek ve yeni heyecanlı, enerjisi yüksek olan siyasi partiler ülke yönetiminde söz ve karar sahibi olacak.