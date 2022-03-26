Yüzde 0,0...01'lik Haydar Baş'ın oğlundan ittifak açıklaması!

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TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın moderatörlüğünü yaptığı Lider Söyleşileri programına katılan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yüzde 0,0...01 oy oranına sahip Baş, "Millet İttifakı'na katılacak mısınız?" soruasuna, "Millet İttifakı ile resmi bir temasımız olmadı ama her bileşeniyle bir diyalogumuz var." diyerek cevap verdi.

'Bizim baraj derdimiz yok'

İddialı cümlelere imza atan Hüseyin Baş, Seçim Kanunu teklifine ilişkin, "Kongremizde de değindim. Bizim baraj derdimiz olmadığı için baraj derdi olan düşünsün." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nı hedef alan BTP Genel Başkanı, yeni Seçim Kanunu için, şunları söyledi:

Bence bu sistemin temel oluşturulma amacı ki eğer bu sistemle seçim girersek, Cumhur İttifakı’nın bileşenleri bir üçüncü ittifak oluşturup Millet İttifakı’na gitme ihtimali olan oyların önünü kesme amacıyla bu teklifi kurgulamış olabilir.