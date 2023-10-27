Yüzbinlerce insan ölmek üzere! Bugüne kadar Gazze'ye sadece 84 yardım tırı giriş yapabildi!

İsrail'in teditleri nedeniyle Gazze için hayati öneme sahip yakıt girişi halen sağlanabilmiş değil.

Filistinli bir sınır yetkilisinin Reuters'e verdiği bilgiye göre, Cuma günü bir sağlık ekibi ve 10 yardım tırı Mısır'la olan Refah sınır kapısından Gazze Şeridi'ne girdi. Yardım tırlarında su, gıda maddesi ve ilaç bulunduğu belirtildi.

Filistinli yetkili, "Bu Cuma sabahı, 10 yabancı doktordan oluşan bir sağlık heyetinin yanı sıra Refah sınır kapısından Gazze Şeridi'ne su, gıda ve ilaç taşıyan 10 tır giriş yaptı ve savaşın başından bu yana giriş yapan toplam kamyon sayısı sadece 84'e ulaştı" dedi.

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsani Yardım Koordinatörü Lynn Hastings Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail kuşatması altındaki Filistin bölgesine daha fazla insani yardım geçişi sağlamak amacıyla İsrail ile ayrıntılı görüşmeler yapıldığını söyledi.

İsrail, 7 Ekim'de Hamas öncülüğündeki Filistinli grupların İsrail'in güneyine düzenlediği eşi görülmemiş saldırıya karşılık olarak Gazze Şeridi'nin yoğun ve hedef gözetmeyen bir bombardımana tabi tutmaya başladı.

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İsrail'in şu ana kadarki saldırılarında yarısından fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 7.000'den fazla Filistinlinin öldüğü açıklandı.

BM Koordinatörü Hastings, "Teknik meseleler ve güvenlik konularının yanı sıra siyasi meseleler de var," dedi ve ekledi: "İsrail hükümeti üzerinde iç politika açısından belli bir baskı var."

Gazze'ye yakıt sokmak için hala bir anlaşma yok ve BM Filistin mülteci ajansı yakıt yokluğunun orada hayat kurtaran insani yardım operasyonlarını tehlikeye attığını söyledi.

Yetkililer ayrıca yetersiz yardımın nasıl dağıtılacağına karar verme konusuyla da boğuşuyor.

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Hastings, "Diyalize girmesi gereken 1.000 hastanın ve kuvözlerde bulunan 100'den fazla çocuk ve bebeğin farkındayız, bu nedenle öncelik sıralamasını en büyük ihtiyaçlara göre yapmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Mepa News, Reuters