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Yüzbinlerce hastaya müjdeli haber! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'de en çok muzdarip olunan hastalıkların başında gelen ALS, SMA, MS ve DMD ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorlukların çözümü amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM tarafından alınan karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 14:05
Yüzbinlerce hastaya müjdeli haber! Resmi Gazete'de yayımlandı

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalık türlerine ilişkin mevcut durumun tespit edilip, tedavi ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının problemlerine ilişkin çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi ve bakım yöntemleri ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına karar verildi.

Söz konusu karara göre, 12 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süreleri başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak belirlendi. Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 14:05
  1. Ankara
  2. ALS
  3. SMA
  4. DMD
  5. MS
  6. Yüzbinlerce hastaya müjde
  7. Meclis Araştırma Komisyonu
  8. Resmi Gazete'de yayımlandı
  9. TBMM Kararı

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  • Tip1 liTip1 li55 dk önce
    Tip1 diyabetli aileler olarak bizim pompa,rezervuar , ölçüm striplerinin devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz.

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