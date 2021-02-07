Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgınına karşı getirilen önlemler kapsamında vaka sayılarının düşmesi sonucunda eğitim hayatında yeni bir döneme girilecek. Geçen sene mart ayından itibaren eğitim uzaktan devam etmekteydi. Uzaktan eğitimin öğrenciler üzerinde ki etkisi üzerine eğitimde yeni uygulamaya geçilme kararı alındı. Bu uygulama dahilinde köy okullarında 15 Şubat tarihinden itibaren yüz yüze eğitime başlanmasına karar kılındı.

MEB yetkilileri, yeni eğitim uygulaması üzerine, koronavirüs tedbirleri ile başlayacak yeni döneme dair kuralları okullara gönderdi.



15 Şubat tarihinde köy gibi seyrek nüfusu olan yerleşim yerlerinde bulunan bütün ilkokul, ortaokul ve anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim görülecek. 1 Mart tarihinden itibaren ilkokullar, 8 ve 12. Sınıflar okullarına gitmeye başlayacak.

Yüz yüze eğitimde köy okullarında uygulanacak kurallar nelerdir?

İlkokul öğrencileri haftanın 2 günü okulda bulunacak. 8 ve 12. Sınıfların yüz yüze eğitim yapacakları günler ve eğitime başlama ile bitiş saatleri okul yönetimleri ve öğretmenler tarafından belirlenecek. Dersler 30, teneffüsler de 10 dakika olarak belirlendi.

İlkokulla giden öğrenciler; Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve İngilizce derslerini yüz yüze eğitim olarak görecekler.

Bu derslerin dışında 4. sınıfa giden öğrenciler, haftada 2 saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini de görecek. Müzik, Resim ve Beden Eğitimi gibi dersler de uzaktan eğitim ile görülmeye devam edecek.

LGS sınavına girecek olan 8. Sınıf öğrencileri için LGS, 12. Sınıf öğrencilerine ise YKS hazırlık dersleri ağırlıklı olarak yüz yüze eğitimde olacak.

Yüz yüze eğitim alması için çocuklarının okula gitmesini istemeyen veliler ise müdürlüğe yazılı başvuruda bulunmaları gerekecek. Bu sayede çocukları devamsız sayılmayacak.

Öğrenci, öğretmen ve çalışanlar, durumlarını eğitim kurumlarının vereceği kurum adresi ile çalışma veya ders programını bulunduran belgeyi ibraz etmek şartı ile, güzergâh ve ilgili saatler ile sınırlı olarak kısıtlamalardan muaf sayılacaklar.

Eğitim kurumlarında öğrenci, öğretmen ile çalışanlardan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altında olanlar, toplu ulaşım kısıtlamalarından da muaf sayılacaklar.