Yüz tanımada güvenlik açığı: Fotoğrafla telefon kilidi kırılıyor

Modern mobil cihazlarda hız ve pratiklik ön plana çıktıkça, parmak izi yerine yüz tarama teknolojileri daha sık tercih edilir oldu. Ancak ekran kilidini tek bir bakışla açmanın getirdiği bu konfor, aslında büyük bir güvenlik açığını da beraberinde getiriyor.

Yapılan son incelemeler, piyasada aktif olarak kullanılan akıllı telefonların %60 gibi ciddi bir kısmının sadece bir kağıda basılmış fotoğrafla kandırılabildiğini kanıtladı. Üstelik bu risk, sadece giriş seviyesi cihazlarda değil; üst segment modellerde dahi kendini gösteriyor.

Tüketici hakları üzerine çalışan Which? grubunun 2022'den bu yana sürdürdüğü kapsamlı araştırmalar, durumun pek de iç açıcı olmadığını söylüyor. Test edilen 208 farklı modelden 133 tanesi, fotoğraf karşısında savunmasız kaldı. Veriler daha da ilginç bir noktaya da parmak basıyor: Teknolojik gelişim hızına rağmen güvenlik açığı yıllar içinde düzelmek yerine daha yaygın bir hal aldı. 2024 yılındaki başarısızlık oranı %72 iken, 2025 yılı verileri de %63 seviyelerinde kalarak tehlikenin sürdüğünü tescilledi.

DERİNLİK ALGISI NEDEN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR?

Sistemlerin bu kadar kolay aşılmasının ardında yatan temel sebep, kameraların çalışma prensibiyle ilgili. Çoğu cihazda yer alan 2D yüz tanıma yazılımları, sadece düz bir görüntüyü analiz ediyor. Karşısındakinin gerçek bir insan yüzü mü yoksa bir fotoğraf karesi mi olduğunu anlamak için gereken derinlik algısı bu kameralarda mevcut değil. Oysa Apple’ın Face ID altyapısı, Google’ın son nesil Pixel cihazları veya Samsung Galaxy S26 gibi modeller, yüzün üç boyutlu haritasını çıkaran binlerce görünmez nokta kullanıyor. Bu karmaşık yöntem sayesinde derinliği saptayabilen cihazlar, iki boyutlu kandırmacalara karşı tam koruma sağlayabiliyor.

Güvenlik uzmanlarına göre asıl büyük sorun, markaların bu zayıflıkları yeterince açık bir dille paylaşmaması. Motorola, OnePlus ve Nothing gibi markaların, yüz tanıma özelliğini sadece bir "kolaylık" olarak pazarlarken barındırdığı riskleri arka planda bıraktığı savunuluyor. Genellikle kurulum aşamasındaki uzun metinlerin içine gizlenen güvenlik uyarıları, kullanıcıların dijital cüzdanlarını veya şifrelerini hırsızlara karşı savunmasız bırakmasına yol açabiliyor.