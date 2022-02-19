Yüz beyazlatma maskesi ev yapımı nasıl yapılır? Cilt beyazlatma

Cildi beyazlatmak için uygulanan birçok yöntem vardır. İşte evde yapabileceğiniz ev yapımı yüz, cilt beyazlatma tarifleri...

Yoğurt maskesi

Faydalarını say say bitiremeyeceğimiz gerçek bir yoğurt, içindeki laktik asit sayesinde cilt renginizi açma konusunda da size destek verebilir. Elbette burada sözünü ettiğimiz yoğurt, ev yapımı dediğimiz ve olabildiğince doğal sütten hazırladığımız yoğurtlar.

Eğer düzenli olarak her gün bu maskeyi yüzünüze ya da renginin açılmasını istediğiniz diğer bölgelere uygular ve yoğurdun iyice kurumasını bekledikten sonra ılık suyla yıkarsanız yaklaşık 1 ay kadar sonra cildinizin eskisinden daha beyaz ve parlak olduğunu görebilirsiniz. Özellikle güneş nedeniyle kararan ciltte çok etkili olan yoğurt maskesi, cildi beyazlatmakla da kalmaz, içindeki polimerler sayesinde cildi besler ve daha sağlıklı bir hale getirir.

Kuru ciltliler içine bir miktar bal da katabilir: Yoğurt-limon suyu-yulaf unu karışımı

Yoğurdun tek başına yeterli olmayacağını düşünüyorsanız 2 yemek kaşığı kadar yoğurdun içinde çeyrek limonun suyunu sıkın. Bu karışıma 1 tatlı kaşığı kadar da yulaf unu ekleyin.

Mat ve yoğun ciltler için bakım maskesi nasıl yapılır?



Her derde deva olan 1 çorba kaşığı yoğurdun içerisine, 1 tatlı kaşığı bal ve rendelenmiş salatalık ekleyerek karıştırın. Daha sonra karışımı cildinize sürüp 10 dakika kadar bekletin. Yıkadıktan sonra cildinizin nemlendiğini fark edeceksiniz. Ayrıca bu karışım zamanla uygulandığında cildinizin yenilenmesini ve canlanmasını sağlayacaktır.

Gözenek sıkılaştırmak için bakım maskesi nasıl yapılır?



Bir adet yumurtanın beyazına, 1 çay kaşığı bal ve bir çay kaşığı limon suyu ekleyin. Karışımı yüzünüze uygulayın ve kurumasını bekleyin. Daha sonra iyice durulayın. Yumurta toparlayıcı bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda bu maske makyaj öncesinde yapılabilecek en ideal maskedir. Gözeneklerinizin sıkılaştığını daha ilk uygulamada fark edeceksiniz.



Akne ve sivilce lekeleri için bakım maskesi nasıl yapılır?



Cildinizdeki lekeler için zerdeçal tozu mucizevi bir yardımcıdır. Bir yemek kaşığı zerdeçal tozunun içerisine macun kıvamına gelene dek aloe vera ekleyin. Daha sonra bir fincanın yarısı kadar süt ile karıştırın. Cildinize sürdükten sonra 5 dakika kadar bekleyin. Zerdeçal cildinizde daha fazla kalırsa rengini verecektir. Bu yüzden dakikayı kaçırmamaya özen göstermelisiniz. 5 dakika sonunda iyice durulayın. Her gün uygulayacağınız bu maske cildinizdeki lekelerin yok olmasını sağlayacaktır.



Peeling bakım maskesi nasıl yapılır?



Cildinizin ölü deriden arınması, tazelenmesi hatta kıl dönmelerini engellemek adına peeling bakımına ihtiyaç duyar. 1 yemek kaşığı kadar esmer şekerin içerisine, yarım rendelenmiş salatalık, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı bal ekleyin. Bu karışımı banyo yaparken, sıcak su cildinizi yumuşattıktan sonra, hafif masaj yaparak uygulayın. Daha sonra durulanın. Karışım cildi yormadan yenileyecektir.



Yağlı ciltler için bakım maskesi nasıl yapılır?



Eğer yağlı bir cilde sahipseniz bundan kurtulmak oldukça basittir. Yağlı ciltlerin en büyük dermanı muzdur. Muz, cildinizdeki sebumu dengeleyecek ve fazla yağın oluşmasını engelleyecektir. Antiseptik özelliğe de sahip olan muzu soyun ve bir kapın içerisinde ezin. Üzerine bir yemek kaşığı bal ekledikten sonra macun kıvamına gelene dek karıştırın. Maskeyi cildinize uyguladıktan sonra 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra iyice durulayın.



Ödem atıcı cilt bakım maskesi nasıl yapılır?



Ödemlerden dolayı çekilen sıkıntılar herkesin sorunudur. Fakat ödemlerden kurtulmanın oldukça kolay yolları olduğunu bilmelisiniz. Kan dolaşımını hızlandıran kahve burada yardımınıza yetişiyor. İki yemek kaşığı yoğurdun içerisine, 1 yemek kaşığı kahve ve bir çay kaşığı zerdeçal ekleyerek karıştırın. Daha sonra bu karışımı bütün cildinize banyo öncesinde sürün. 10 dakika kadar bekledikten sonra yıkanmaya başlayabilirsiniz. Karışım cildinizin dinlenmesini ve toksinlerden arınmasını sağlar.

Koreli kadınların genç kalmak için nesillerdir uyguladığı güzellik sırları...

Pirinç maskesine başvuruyorlar

Beyaz ve pürüzsüz bir ten, Koreli kadınlar için üst sınıfa ait olmanın bir işaretidir çünkü alt sınıflardan olanlar kavurucu güneşin altında çalışmak zorunda kaldıkları için ciltleri koyu renkteydi.

Güzellik ürünlerini kullanmadan önce buzdolabına koyuyorlar

Kırışıklıkların görünümünü hafifletmek, yüzü daha gergin gösterebilmek için Koreli kadınlar kullandıkları maskeleri ve kremleri bir süre buzdolabında bekletirler. Daha sonra buzdolabından çıkardıkları ürünleri nazikçe ciltlerine hafifçe kompres yaparak uygularlar.

Pirinç suyuyla yüzlerini yıkıyorlar

Koreli kadınlar, pirinci haşladıktan sonra kalan suyu kozmetik amaçlı kullanmanın bir yolunu buldular. Pirinç suyunun gençleştirdiğine ve cildi zararlı güneş ışınlarından koruduğunu da söylüyorlar.

Her zaman yanlarında güneş kremi ve bir şişe termal su taşıyorlar

Herhangi bir Koreli kadının çantasındaki en önemli eşya güneş kremidir. Bunun yanına bir de termal su eklenir. Güneş kremi cildin lekesiz kalmasına yardımcı olur, termal su ise cildi nemlendirir ve makyajın taze kalmasına katkı sunar.

Ağız germe egzersizleri yapıyorlar