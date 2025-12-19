Yuvasını terk etmedi… Kızıl tilkinin drone ile imtihanı
Ardahan’da doğada görüntülenen kızıl tilki; üzerine yaklaşan drone karşısında tedirginlik yaşadı ancak yavrularını bırakmadı.
Ardahan’da şehir merkezine yakın bir arazide görüntülenen kızıl tilki, havadan gelen beklenmedik misafire rağmen yuvasının başından ayrılmadı.
Tedirginlik kameraya böyle yaşadı
Şehir merkezine yakın bir bölgede kızıl tilkiyi kaydetmek isteyen Hacı Osman Yıldız, dron uçurdu. Yıldız, dron kamerasıyla arazide gördüğü kızıl tilkiyi yakından görüntülemek istedi. Kendisine yaklaşan dronu gören tilkinin kısa süreli yaşadığı tedirginlik kameraya yansıdı. Yuvasının önündeki tilki, yakınına kadar gelen drona rağmen yerinden ayrılmadı. Yuvasının etrafında çember çizerek dolaşan tilki, dron kamerasıyla kaydedildi.