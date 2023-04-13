  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden iyice bunadı! Başbakana öyle bir şey yaptı ki... Dünyanın konuştuğu komedi

O gelişme, Ayşenur Arslan'ın kimyasını bozdu! Ne o, zoruna mı gitti

'Paranızın yüzde 10'unu altına yatırın' diyen dünyaca ünlü yatırımcı Türkiye kararını ilan etti

Fransa'da bir skandal daha! Üst düzey PKK'lılar mecliste böyle ağırlandı!

Kandil'in Kılıçdaroğlu aşkı! AK Parti-MHP ittifakı Kandil için bir tehlikedir

Hudutlarda sıcak gelişme! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sektörün en önemli ismi akaryakıt fiyatlarıyla şok eden gelişmeyi paylaştı! Bu haber araç sahiplerini yıkacak

Evlenmek isteyenlere 150 bin lira faizsiz uzun vadeli kredi Artık bekarlığa mazeret yok

İYİ Parti'de şok iddia! İl Başkanı 'maalesef' deyip açıkladı! Yer yerinden oynayacak

Asgari ücrete ek zam kesinleşti! En düşük ücret bakın ne olacak
Yaşam Yuvalarına yerleşen leylekler böyle görüntülendi
Yaşam

Yuvalarına yerleşen leylekler böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-04-13 15:38:00 -

Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leylekler, Kayseri'de bulunan yuvalarına geri döndü.

Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçirdikten sonra Kayseri'ye gelen ve yuvalarına yerleşen leylekler havadan görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla birlikte kuluçka dönemini geçirmek üzere Kayseri'ye gelen leylekler, Hacılar bağlı Hürmetçi Mahallesi'ndeki elektrik direklerinin üzerlerinde bulunan yuvalarına yerleşti. Mahalledeki çoğu elektrik direğinin üzerindeki yuvalarında kalan ve sadece beslenmek için havalanan leylekler, havadan görüntülendi.

Körfez’i kirleten deniz marulundan öyle bir şey yapıldı ki!
Körfez’i kirleten deniz marulundan öyle bir şey yapıldı ki!

Yaşam

Körfez’i kirleten deniz marulundan öyle bir şey yapıldı ki!


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23