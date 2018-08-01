Yuva yıkan “6284”e Taksim’de protesto

Yuvaları yıkan 6284 sayılı kanuna dayanak oluşturan İstanbul Sözleşmesi 4 yıl önce bugün yürürlüğe girdi. Aile STK’ları, bugün Taksim’de İstanbul Sözleşmesi ve yuva yıkıcı hukuki uygulamalara karşı yürüyecek.

AİLELER TAKSİM’E

Kadına yönelik şiddeti önleme kılıfıyla hazırlanan ancak aile birliğini bozan hükümleriyle Türkiye’de 6284 sayılı kanuna dayanak oluşturan ve İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği 1 Ağustos’ta gerçekleştirilecek protesto yürüyüşüne Aile Hakları Platformu öncülük edecek. Saat 19.00’da Taksim Tünel’den başlayacak olan protesto yürüyüşü, Galatasaray Lisesi önüne kadar devam edecek. Etkinlikte 6284 sayılı kanun başta olmak üzere çocuk haczi ve süresiz nafaka gibi aile birliğini bozan hukuki uygulamaların olumsuz etkilerine karşı kamuoyunu bilgilendirici pankart, afiş ve dövizler açılacak.