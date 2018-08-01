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Yuva yıkan “6284”e Taksim’de protesto

Ailelerin dağılmasına sebep olan 6284 sayılı kanun protesto etmek için bugün akşam saat 19:00’da yürüyüş düzenlenecek.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:27
Yuva yıkan “6284”e Taksim’de protesto

Yuvaları yıkan 6284 sayılı kanuna dayanak oluşturan İstanbul Sözleşmesi 4 yıl önce bugün yürürlüğe girdi. Aile STK’ları, bugün Taksim’de İstanbul Sözleşmesi ve yuva yıkıcı hukuki uygulamalara karşı yürüyecek.

AİLELER TAKSİM’E

Kadına yönelik şiddeti önleme kılıfıyla hazırlanan ancak aile birliğini bozan hükümleriyle Türkiye’de 6284 sayılı kanuna dayanak oluşturan ve İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği 1 Ağustos’ta gerçekleştirilecek protesto yürüyüşüne Aile Hakları Platformu öncülük edecek. Saat 19.00’da Taksim Tünel’den başlayacak olan protesto yürüyüşü, Galatasaray Lisesi önüne kadar devam edecek. Etkinlikte 6284 sayılı kanun başta olmak üzere çocuk haczi ve süresiz nafaka gibi aile birliğini bozan hukuki uygulamaların olumsuz etkilerine karşı kamuoyunu bilgilendirici pankart, afiş ve dövizler açılacak.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:27
  1. İstanbul
  2. 6284 sayılı kanun

YORUM YAZ

  • yorgunyorgun1 sa önce
    6284 sayılı yasada hâlâ düzenlemeye gidilmemesi, hem yuvaların yıkılmasına hem de cinnet vakalarının artmasına sebep oluyor.
  • Magdur adamMagdur adam49 dk önce
    süresiz nafaka alan kadın evlenmıyor çalışmıyor istihdama katılmıyor hazır yıyıcı buda bırtakım sorunları oluşturuyor velayeti kendinde olan anne babasız çocuk yetiştirince çocuklarda etkileniyor şuan toplumda ne kadar böyle insan var bir düüsnmek lazım evlenemeyen erkeklerde birikince farklı yollardan bı araya geliyorlar birde nafaka az geldimi arttırma talebi eee adam cıgrından cıkıp vahsette işleyebiliyor haklılık payı oluşturmaz ama balık baştan kokunca sorunlar art arda geliyor kadınları süresiz nafaka adı altında boşanmaya teşvık eden bu yasa kaldırılmalıdır anne velayeti almada ısrar ediyorsa çalışma şartı getirilmelidir.velayeti kaybeden baba başka evlilik yaptığı zaman bu nafaka davaları falan yenı yuvayı yıkma aşamasına getirebiliyor bunlarda göz önünde dikkate alınmalıdır
  • AliAli1 sa önce
    Suresız nafaka olayı kısa surmus evlılıkler ıcın gercekten sacmalık. O kadınlar calısıp kendı nafaklarını herkes gıbı kazanacaklar. Ama bır de dıger acıdan bakın cocuk buyutmek ıcın, kendı karıyerını feda etmıs ve uzun sure evlı kalmıs bır kadın 45 yasında geldıgınde bosanıp atılıyor. Bu kadının bu yastan sonra bulacagı en ıyı ıs unıversıte mezunu olsa bıle supermarkette kasıyerlıktır. Bu kadının da haklarının korunması lazım. Bosanmada suc kımde cok onemlı. 45 yasında hıc bır sucu olmayıp, eşinin hovardalıgı yuzunden bır koseye fırlatılan kadın ne olacak? Bazı durumlardasuresız nafaka şart dıye dusunuyorum. Bu durum Islamı olmayabılır ama ulke de ıslamı bır ulke degıl ne yazıkkı.
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