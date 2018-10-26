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Yuto Nagatomo hastanede müşahede altında

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla devam ettirdi.

26 Ekim 2018 Cuma 14:35
Yuto Nagatomo hastanede müşahede altında

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Schalke’ye karşı tam süre alan oyuncular, aerobik koşunun ardından yenilenme ve bireysel açma germe hareketleri yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra 4'e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda çift kale dar alan oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. 

Antrenmanda Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Fernando Reges, günü tedavinin ardından salon çalışmasıyla geçirdi. Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, tedavinin ardından sahada takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Yuto Nagatomo, günü hastanede müşahede altında geçirdi. 

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı idmanla tamamladıktan sonra saat 18.00’de Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Malatya’ya giderek mücadele öncesi kampa girecek. 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:35
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