  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sumud Filosunda Diyarbakırlı aktivist kayıp! Çok sayıda yaralı var! Karaya inen Siyonistler havaya uçuruldu Gözaltına alındı! İmamoğlu suç örgütü davasında gizli çekim Bu bölgelerde yasak! İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs kararı CHP’nin sloganı elde patladı! Meydanlarda ‘kurtuluş’ belediyelerde ‘vurgun’ Salonda bağırarak şov yaptı: Ekrem'den mahkemede ayrıcalık talebi İran Dini Lideri Mücteba Hamaney açıkladı! Hürmüz'de yeni bir sayfa açılmak üzere Körfezin güvenliği sömürgecileri ilgilendirmez Sosyal medyada tepki yağıyor! Ahlaksızlığın merkezi Survivor’da küfür skandalı Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Ailesinden DNA örneği alındı
Pezeşkiyan: ABD ve İsrail saldırabilir

Açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yine müzakere sürecinde ülkesine saldırabileceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin önceki müzakerelerde ABD-İsrail saldırılarına maruz kaldığını hatırlatarak, benzer bir girişimin tekrarlanma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Pezeşkiyan ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko telefonda görüştü.

Bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Pezeşkiyan, "İran, sorumluluk bilinci çerçevesinde, ihtilafları diyalog ve diplomasi yoluyla çözme çabasını her zaman gündeminde tutmuştur. Ancak müzakereler sırasında ABD ve İsrail iki kez İran'a saldırdı. Böyle bir girişimin tekrarlanma ihtimali var." dedi.

İran Cumhurbaşkanı, söz konusu durumun ülkesinde ABD'ye güvenin tamamen yok olmasına neden olduğunu da ayrıca vurguladı.

 

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ise konuşmasında, gerilimin artmasının bölge ve dünyada güvenlik ve ekonomik sonuçlarından duyduğu endişeyi dile getirerek, ihtilafların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini umut ettiğini söyledi.

Lukaşenko, karşılıklı güven olmadan müzakerelerin kalıcı bir sonuca ulaşamayacağını belirterek, taraflar arasında güven oluşturma zemininin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Görüşmede iki cumhurbaşkanı, ikili ilişkilerin mevcut durumunu gözden geçirerek, ortak çıkarlar çerçevesinde iş birliğinin genişletilmesi ve istişarelerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23