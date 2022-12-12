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Yerel Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 45 metreye yükseldi
Yerel

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 45 metreye yükseldi

Artvin'de yapımı tamamlanarak 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 45 metreye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 07:18:00 -
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 45 metreye yükseldi

Artvin'de Yusufeli ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta Çoruh Nehri üzerinde toplam 34 milyar liralık yatırım bedeliyle inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınan Yusufeli Barajı'nda su yükselmeye devam ediyor.

Temelden 275 metre gövde yüksekliği ile sınıfında dünyanın 5'inci büyük barajı olan Yusufeli Barajı'nda, bugün itibarıyla su yüksekliği 45 metreye, depolanan su miktarı ise 18 milyon metreküpe yükseldi.

Su seviyesinin yükselmesiyle eski Yusufeli-Erzurum kara yolu ile kenarında yer alan Irmakyanı köyünün bir kısmı sular altında kaldı.

Barajdaki su seviyesinin yükselişinin hızlandırılmış görüntüleri, DSİ Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

 

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