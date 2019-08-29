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Yusuf Ziya Yılmaz’ı duygulandıran sürpriz

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’a Kavak Güven Göleti tesislerinde sürpriz doğum günü yapıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:19
Yusuf Ziya Yılmaz’ı duygulandıran sürpriz

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’a Kavak Güven Göleti tesislerinde sürpriz doğum günü yapıldı.


Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti’nin İlçe Danışma Kurulu Toplantısı için ilçesine gelen Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.


İlçe Danışma Kurulu Toplantısı’nın ardından misafirlerini Kavak Belediyesi Güven Park Tesislerinde ağırlayan Başkan Sarıcaoğlu, doğum günü olan Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ı yaptığı sürprizle duygulandırdı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Köse, AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı ve İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri birlikte toplantının değerlendirilmesinin yapıldığı bir esnada getirilen yaş günü pastasıyla büyük bir şaşkınlık geçiren Yusuf Ziya Yılmaz duygu dolu anlar yaşadı.


Mumları söndürerek teşekkür konuşması yapan Yılmaz şu ifadelere yer verdi:


“Yoğun iş temposunda bizleri unutmayarak doğum günümü hatırlayan çok değerli kardeşim İbrahim Sarıcaoğlu’na ve siz değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim bu yaşımıza kadar bizlere güzel dostlar kazanmayı nasip etti. İnşallah bundan sonrada siz değerli dostlarımızla ömrümüzü tamamlarız. Mutluluk paylaşıldıkça güzelleşen ve çoğalan bir şeydir. Sizde beni bugün mutlu ettiniz. Rabb’im hepinizden razı olsun. Bu yaşıma kadar olduğu gibi bundan sonrada Samsunumuz ve ilçelerimiz için çalışmalarımıza ara vermeden Sayın Genel Başkan Yardımcımız ve diğer Milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte devam edeceğiz. Tüm gönlü güzel dostlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum iyi ki varsınız.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:19
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