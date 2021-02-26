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Spor Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'ye yetmedi
Spor

Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'ye yetmedi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun önemli kapışmalarından Ajax - Lile eşleşmesinde güzü gülen Ajax oldu, İlk maçı 2-1 kazanan Ajax, evinde de 2-1 kazandı ve son 16 arasına adını yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 08:30:00 -
Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'ye yetmedi

Ajax'a galibiyeti ve turu getiren golleri 15. dakikada Klaassen ile 88. dakikada Neres kaydetti. Lille'in tek golünü ise milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı 78. dakikada penaltıdan kaydetti.

Lille'de Yusuf Yazıcı 90 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik 62. dakikada sakatlık yaşayarak kenara geldi.

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