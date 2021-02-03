  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'de sular durulmuyor! CHP'lilerden önemli ziyaret

Partisinin rezilliklerine sağır CHP'liden AK Parti'de 'taciz' iddiası: 'Kendilerindeki şerefsizliği ifade ediyor'

Yabancı gemileri vurabilme yetkisi verilmişti! Ülke duyurdu: Endişeliyiz

Dikkat çeken ABD ve Rusya detayı: Türkiye'yi yanıt vermeye zorluyorlar

Kullanıma sunuluyor! Türk İHA'larında yeni detay

Ankara'da 'Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı' pankartı

Abdullah Ağar’dan dikkat çeken ifadeler! ‘’Bu, Ermenilerin tüm oyunlara son verecek"

Hayati Küçük’ten YÖK Başkanı Saraç ve Soylu’ya çağrı: Bu konularda acilen gereğini yapın!

AK Parti kongrelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birbirinden farklı sürprizler

Gıda fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Merkez Bankası devreye girdi
Spor Yusuf Yazıcı yine destan yazdı
Spor

Yusuf Yazıcı yine destan yazdı

Fransız takımı Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı 23. hafta maçında Bordeaux'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 23:43:00 -
Yusuf Yazıcı yine destan yazdı

Ligue 1'de lider konumda yer alan Lille, 23.hafta maçında Bordeaux takımını deplasmanda 3-0 yendi. Lille takımında kilidi açan isim yine milli oyuncu Yusuf Yazıcı oldu.

Lille takımında kilidi açan isim yine milli oyuncu Yusuf Yazıcı oldu. Diğer golleri ise Timothy Weah ve Lihadji attı. Yusuf Yazıcı böylece bu sezon ligde 7 toplamda ise 13 gole ulaştı ve takımının resmi maçlarda en golcüsü oldu.

Puanının 51 yapan Lille liderliğini devam ettirdi. Milli oyunculardan Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de forma giyerken Burak Yılmaz kadroda yer almadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Üniversiteler ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman? Hangi üniversite yüz yüze eğitime başlayacak?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman? Hangi üniversite yüz yüze eğitime başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite yüz yüze eğitim ne zaman? Yüz yüze eğitim üniversitelerde ne zaman başlıyor? soruları üniversite..
Boğaziçi olaylarıyla ilgili sıcak gelişme
Gündem

Boğaziçi olaylarıyla ilgili sıcak gelişme

Boğaziçi Üniversitesi provokasyonlarıyla ilgili gözaltına alınan 51 şüpheliden 30'u tutuklama, 12'si ev hapsi, 9'u ise adli kontrol talebiyl..
İran destek veriyordu! Resmen harekete geçtiler: İşgale başladılar
Dünya

İran destek veriyordu! Resmen harekete geçtiler: İşgale başladılar

Geçtiğimiz günlerde Taliban ile İran'da bir araya gelen Tahran yönetiminin hamlesinin üzerinden çok geçmeden Cephe-i Mukavemet örgütü Afgani..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay