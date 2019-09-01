Yusuf Yazıcı oyundan atıldı! Lille şoku yaşadı
Fransa 1. Lig ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, takımının Reims'e 2-0 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gördü.01 Eylül 2019 Pazar 19:44
Yusuf Yazıcı'nın çift sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta Lille, deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu.ransa Ligi 4. haftasında Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu.
Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, 40 ve 52. dakikalarda gördüğü sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Ev sahibi Reims, 73. dakikada Moussa Dembele'nin penaltı golüyle 1-0'lık üstünlüğü sağlarken, 90. dakikada Remi Oudin'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Öte yandan bir diğer milli yıldızımız Mehmet Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla Reims, puanını 7'ye çıkartarak ligde 6. sırada kendine yer bulurken, Lille 6 puanla 9. sırada yer aldı.
Lille, gelecek hafta evinde Angers'i ağırlayacak. Reims ise deplasmanda Nantes'a konuk olacak.
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