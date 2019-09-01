Yusuf Yazıcı oyundan atıldı! Lille şoku yaşadı Fransa 1. Lig ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, takımının Reims'e 2-0 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gördü.

Yusuf Yazıcı'nın çift sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta Lille, deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu.ransa Ligi 4. haftasında Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu. Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, 40 ve 52. dakikalarda gördüğü sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Ev sahibi Reims, 73. dakikada Moussa Dembele'nin penaltı golüyle 1-0'lık üstünlüğü sağlarken, 90. dakikada Remi Oudin'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Öte yandan bir diğer milli yıldızımız Mehmet Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Bu sonuçla Reims, puanını 7'ye çıkartarak ligde 6. sırada kendine yer bulurken, Lille 6 puanla 9. sırada yer aldı. Lille, gelecek hafta evinde Angers'i ağırlayacak. Reims ise deplasmanda Nantes'a konuk olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.