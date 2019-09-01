Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü! Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı takımının Reims ile oynadığı maçta kırmızı kart gördü. İşte, Reims-Lille maçının tüm detayları...

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı takımının Reims ile oynadığı maçta kırmızı kart gördü. İşte, Reims-Lille maçının tüm detayları... Fransa Ligue 1'de Reims ile Lille karşı karşıya geldi. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda rakibine 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip 73. dakikada Moussa Dembele'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 90. dakikada Remi Oudin skoru 2-0'a taşıdı. Yusuf Yazıcı kızardı Mücadelenin 40. ve 52. dakikalarında sarı kart gören Yusuf Yazıcı kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

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