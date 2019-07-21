Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a çılgın teklif!

Trabzonspor Yusuf Yazıcı için talipleriyle görüşmeye devam ediyor.

Karadeniz Gazetesi’nin haberine göre; İtalyan ekibi Sergej Savic’i satar satmaz, Yusuf transferinde masaya oturacak. Lazio’nun bir diğer teklifi de bir miktar para ve Felipe Caicedo... Forvete etkili bir isim arayan Trabzonspor cephesinde Caicedo teklifine çok sıcak bakıldığı gelen haberler arasında. Lille ise son olarak 15 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etmişti. Trabzonspor cephesi ise 20 milyon Euro’da ısrarcı.