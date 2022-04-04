Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'yı sırtladı
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Lig'in 23. haftasında takımı CSKA Moskova'yı yenilgiden kurtardı.
Puan tablosunun 3. sırasındaki CSKA Moskova, küme düşme hattındaki Ural'ı konuk etti.
CSKA Moskova'dan Diveyev'in 4 ve Bijol'un (kendi kalesine) 7. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.
Son dakika penaltısı kurtardı
Bicfalvi 55. dakikada Ural'ı öne geçirdi ancak CSKA Moskova, Yusuf'un 90+4'üncü dakikada penaltıdan attığı golle sahadan bir puanla ayrıldı.
7. golünü attı
Rusya Premier Lig'de oynadığı 5. maçta da fileleri havalandıran Yusuf, gol sayısını 7'ye yükseltti.
CSKA Moskova puanını 43'e, Ural da 21'e çıkardı.