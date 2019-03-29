0553 313 94 23

Yusuf Yazıcı, arabasını bordo-maviye boyadı

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, ’ilk göz ağrım’ dediği aracını bordo-mavi renklere boyadı.

29 Mart 2019 Cuma 12:09
Yusuf Yazıcı, arabasını bordo-maviye boyadı

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, ’ilk göz ağrım’ dediği aracını bordo-mavi renklere boyadı.


Trabzonspor’un, Türk futboluna kazandırdığı en önemli isimlerden olan ve Avrupa’da bir çok kulübün gözetiminde olan Yusuf Yazıcı, ’ilk göz ağırım’ dediği aracını bordo-mavili renklere boyaması dikkat çekti. Genç yaşına rağmen verdiği mesajlarla büyük bir beğeni kazanan genç oyuncu örnek davranışlarıyla da dikkat çekiyor. Farklı bir aracı olmasına rağmen ilk aracından vazgeçmeyen Milli oyuncu arabasının ön tarafını bordo’ya boyarken arka kısmını ise maviye boyadı.


Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından, aracıyla birlikte poz verirken, genç oyuncunun bu paylaşımı büyük bir beğeni kazandı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 12:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tosya’da kız kuran kursu yenilenecek
    1. Tosya’da kız kuran kursu yenilenecek
    2. İşte bu haftaki Cuma hutbesinin konusu
    3. Yavaş’ın kardeşini CHP’li sakat..
    4. Market fareleri güvenlik kameralarında
    5. Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan..
    6. Fenerbahçe'den transfer bombası Mesut..
    7. MTSO’da ABD’de yatırım fırsatları..
    8. Çiğ süt destek ödemeleri başlıyor
    9. Öğrencilerden Bodrum Belediyesine..
    10. RÖPORTAJ - "Bu topraklar Bangsamoro..
    11. Hüyük’te kitap okuma etkinliği
    12. Başkan Alıcık, “İlk günkü aşkla..
    13. Kağıda dayalı iş modeli bitiyor
    14. AÜ’de iletişim öğrencilerine reklam..
    15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    16. Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    17. Feribotta 16 bin 900 dolar buldu!..
    18. Televizyonu işte böyle alıp gitti
    19. Türkiye’nin harekatlarda kullandığı..
    20. Ayasofya'nın müze olması tamamen..
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak