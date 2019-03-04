Yusuf Şimşek: "Rakibimize oynama şansı vermedik"

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Gençlerbirliği maçı sonrası, "Rakibimize oynama şansı vermedik" dedi.

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "İki tane genç kardeşimizi kaybettik, Ankaragücü camiasının başı sağ olsun. Maça gelince gerçekten zor bir maç olacağını biliyorduk, hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Futbolcu kardeşlerimizi ona göre motive ettik, maçın büyük bir bölümünde üstün olduğumuzu gördük. Sizler de gördünüz, ilk yarı üç dört tane net pozisyonumuz var. Rakibimize oynama şansı vermedik, futbolcu kardeşlerime nasıl oynamamız gerektiğini anlattık ilk yarıda. Sonlara doğru biraz yorulduk ama mücadelemizi devam ettirdik, şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı oynadık. Ben futbolcu kardeşlerimin alnından öpüyorum inşallah bu kötü durumdan en kısa zamanda kurtulacağız" dedi.