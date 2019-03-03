Yusuf Şimşek: Alınan her puan bizim için avantajdır

1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, alınan her puanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Şimşek, müsabakanın zor olacağını bildiklerini belirterek, "Futbolcu arkadaşlarımız da ona göre motive olarak sahaya çıktı. Maçın büyük bir bölümünde oyuna hakim olduğumuz görüldü." dedi.

Gençlerbirliği karşısında çok sayıda fırsat bulduklarını dile getiren Şimşek, "Maçın başlarında birçok pozisyona girdik. Rakibimize oynama şansı vermedik. Karşılaşmanın sonlarına doğru biraz yorulduk ama baskımıza devam ettik. Alınan her puan bizim için avantajdır diye düşünüyorum. Rakibimiz de şampiyonluğa oynayan bir takım. Ben futbolcu kardeşlerimin hepsinin alnından öpüyorum." ifadelerini kullandı.

- Sözeri: "Afjet Afyonspor hak ederek 1 puan aldı"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, zorlu geçen bir müsabaka oynadıklarını vurgulayarak, "Afjet Afyonspor hak ederek 1 puan aldı. İlk yarıdaki hatalarımızı değerlendirselerdi, 3 puan bile alabilirlerdi." diye konuştu.

Müsabakanın ilk yarısında düşündükleri hiçbir şeyi sahaya yansıtamadıklarını anlatan Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sezonun en kötü ilk yarısı diyebilirim. Tabii bunda rakibimizin iyi konsantre olması ve iyi direnç göstermesi de etkili oldu. 3 puan almak için gelmiştik ama olmadı ve bir puan aldık. İkinci yarı daha soğukkanlı oynadık. Oyunu yöneten biz olduk. Top daha çok bizde kaldı ama pozisyon üretmekte zorlandık. Yakaladığımız 1-2 kısır pozisyonda da sonuca varamadık. Bu tür maçlarda girilen pozisyonları gole çevirirseniz, kazanırsınız."