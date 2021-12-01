Yusuf Kaplan'dan 'Z kuşağı' açıklaması! 'Türkiye'nin önünü açacak bir nesil de geliyor'
Akit TV canlı yayınında konuşan Gazeteci Yusuf Kaplan, "Z kuşağı" olarak adlandırılan genç nesilden umudunu kaybetmediğini açıkladı.
Yeniakit.com.tr
Gazeteci Yusuf Kaplan, Akit TV ekranındaki Kürsü programında konuştu.
Türkiye'nin önünü açacak bir gençlik de geliyor'
Yusuf Kaplan, kültürümüzden kopan gençlerin var olduğu gibi, Türkiye'nin önünü açacak gençlerin de var olduğuna dikkat çekerek, "Fikirde, sanatta, bilimde, her alanda Türkiye'ye ön açacak bir gençlik de yetişiyor. Büyük işlere imza atacak kuşaklardan bahsediyorum. Bunlar geliyor. Ben laf olsun diye konuşmuyorum." dedi.